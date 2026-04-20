Η ραγδαία αύξηση της τιμής της νάφθας προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, οδηγώντας σε ανατιμήσεις, αλλαγές στη συσκευασία προϊόντων και πίεση σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Η άνοδος της τιμής της νάφθας, βασικού παράγοντα στην παραγωγή πλαστικών και καυσίμων, επηρεάζει άμεσα μεγάλο εύρος προϊόντων και κλάδων της οικονομίας. Από τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης μέχρι την υγεία, τις κατασκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία, οι επιπτώσεις είναι πολυδιάστατες.

Οι επιχειρήσεις ήδη προσαρμόζονται μέσω αυξήσεων τιμών, μείωσης ποσοτήτων και αλλαγών στη συσκευασία, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής πίεσης.

Αύξηση νάφθας – επιπτώσεις στην αγορά

Γενικές επιπτώσεις

Σταδιακές αυξήσεις τιμών: +5% έως +15%

Μείωση διαθέσιμων ποσοτήτων προϊόντων

Αλλαγές στη συσκευασία (π.χ. πιο λεπτό πλαστικό)

Οτιδήποτε περιέχει πλαστικό γύρω του είναι υποψήφιο για αύξηση κόστους

1) νερά & αναψυκτικά

Μπουκάλια νερού

Αναψυκτικά

Χυμοί

2) Γαλακτοκομικά

Γάλα (μπουκάλια / καπάκια)

Γιαούρτια (κεσεδάκια)

Τυριά σε πλαστικές συσκευασίες

3) Τρόφιμα σε συσκευασία

Ψωμί, μακαρόνια, ρύζι

Αλλαντικά, κρέας

Έτοιμα γεύματα

4) Καθαριστικα & προσωπική φροντίδα

Απορρυπαντικά

Σαμπουάν

Αφρόλουτρα

Υγρά πιάτων

5) Σακούλες & είδη μιας χρήσης

Σακούλες σούπερ μάρκετ & απορριμμάτων

Πλαστικά ποτήρια & καπάκια

6) delivery & takeaway

Κουτιά φαγητού

Καπάκια καφέ

Πλαστικά μαχαιροπίρουνα

Επιπτώσεις και σε άλλους κλάδους

Υγεία

Σύριγγες

Ιατρικά αναλώσιμα

Αυτοκινητοβιομηχανία

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

αυξημένο κόστος service & καθυστερήσεις παραγωγής

Κατασκευές

Σωλήνες

Κουφώματα

Καλώδια

Μονώσεις * Αύξηση κόστους σε οικοδομές & έργα υποδομών

Προτεινόμενα μέτρα της Κομισιόν

Υποχρεωτική τηλεργασία (1 ημέρα/εβδομάδα)

Ενίσχυση δημόσιων συγκοινωνιών: Μείωση εισιτηρίων Δωρεάν μετακινήσεις για ευάλωτες ομάδες

Περιορισμός λειτουργίας δημόσιων κτιρίων όπου γίνεται

Μείωση ΦΠΑ σε: Αντλίες θερμότητας Λέβητες Φωτοβολταϊκά συστήματα



Πηγή: MegaTv