Η κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων έχει αρχίσει να θυμίζει εφιάλτη για την τσέπη του μέσου οδηγού. Τα τελευταία στοιχεία από την αγορά (Τετάρτη, 15 Απριλίου) επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι βλέπουμε στις ταμπέλες των βενζινάδικων… το φράγμα των 2 ευρώ αποτελεί πλέον το νέο «κανονικό».

Συγκεκριμένα, η απλή αμόλυβδη σκαρφάλωσε στα 2,045€ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ακολουθεί κατά πόδας στα 2,018€, κάνοντας ακόμα και τις πιο απλές μετακινήσεις να μοιάζουν με πολυτέλεια. Για όσους επιλέγουν την κατοστάρα βενζίνη, το κόστος εκτοξεύεται στα 2,27€, τιμή που προκαλεί ίλιγγο.

Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα της άνοιξης, ούτε η θέρμανση δίνει ανάσα, αφού το πετρέλαιο παραμένει στα ύψη, κοντά στο 1,81€. Ακόμα και το υγραέριο έχει φτάσει πια στο 1,35€.