Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε για επικείμενες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, αποδίδοντάς τες στις διεθνείς πιέσεις και στον «αποκλεισμό» των Στενών του Ορμούζ.

Enjoy the current pump divs. With the so-called ‘blockade’, Soon you’ll be nostalgic for $4–$5 gas. ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε ότι οι πολίτες θα πρέπει να «απολαύσουν τις τρέχουσες τιμές της βενζίνης», καθώς ενδέχεται να νοσταλγήσουν μια εποχή όπου η βενζίνη κόστιζε 4-5 δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος προχωρά στην εφαρμογή του αποκλεισμού με στόχο να περιορίσει τα έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο και να ασκήσει πίεση στην ιρανική οικονομία. Το μέτρο αποσκοπεί επίσης στο να ματαιώσει το σχέδιο του Ιράν να αυξήσει τα έσοδά του, επιβάλλοντας χρεώσεις για την ασφαλή διέλευση των πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ναυτικός αποκλεισμός εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει δοκιμή για τον έλεγχο που ασκεί η Τεχεράνη στη θαλάσσια οδό, ωστόσο εγκυμονεί τον κίνδυνο οι αμερικανικές δυνάμεις να καταστούν πιο ευάλωτες σε ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις.

Οι οικονομικές επιπτώσεις του αποκλεισμού δεν αναμένεται να περιοριστούν εκτός συνόρων. Ήδη, οι Αμερικανοί πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την αύξηση των τιμών στη βενζίνη, στα τρόφιμα και στη στέγαση, ενώ η άνοδος του πετρελαίου έχει συμβάλει στην ενίσχυση του πληθωρισμού.

Ο δείκτης πληθωρισμού έφτασε στο 3,3% τον Μάρτιο, από 2,4% τον Φεβρουάριο, επηρεάζοντας αρνητικά το σύνολο της αμερικανικής οικονομίας.

Η προειδοποίηση από την Γενική Διεύθυντρια του ΔΝΤ: «Οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να επιστρέψουν στα επίπεδα προ του πολέμου με το Ιράν»

Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να επιστρέψουν στα επίπεδα προ του πολέμου με το Ιράν, ακόμη και αν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, ναι, και ακόμη περισσότερο για περιοχές που βιώνουν μεγαλύτερη διαταραχή», δήλωσε στο CBS, πριν από τις ανοιξιάτικες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Γι’ αυτό πρέπει να θυμόμαστε την ασυμμετρία αυτού του σοκ».

Τέλος, η Γκεοργκίεβα επανέλαβε ότι το ΔΝΤ θα προχωρήσει σε υποβάθμιση της παγκόσμιας πρόβλεψης ανάπτυξης λόγω του πολέμου στο Ιράν, σημειώνοντας πως το εύρος της θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης και την ταχύτητα με την οποία η παραγωγή θα επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα.