Μετά το «ναυάγιο» των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και στα Στενά του Ορμούζ. Μια επιλογή που ενέχει σημαντικούς κινδύνους, τόσο για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος προχωρά στην εφαρμογή του αποκλεισμού με στόχο να περιορίσει τα έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο και να ασκήσει πίεση στην ιρανική οικονομία. Το μέτρο αποσκοπεί επίσης στο να ματαιώσει το σχέδιο του Ιράν να αυξήσει τα έσοδά του, επιβάλλοντας χρεώσεις για την ασφαλή διέλευση των πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ναυτικός αποκλεισμός εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει δοκιμή για τον έλεγχο που ασκεί η Τεχεράνη στη θαλάσσια οδό, ωστόσο εγκυμονεί τον κίνδυνο οι αμερικανικές δυνάμεις να καταστούν πιο ευάλωτες σε ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις.

Επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία

Το σχέδιο του Τραμπ ενδέχεται να επιφέρει νέα πλήγματα στην ήδη επιβαρυμένη οικονομία του Ιράν, η οποία έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις από τις κυρώσεις και την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Παράλληλα, όμως, απειλεί να επιδεινώσει τις συνέπειες του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία.

Με την ανακοίνωση της απόφασης, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, με το βαρέλι Brent να αυξάνεται κατά 8%, φτάνοντας τα 104 δολάρια. Ο αποκλεισμός αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στα πλοία που έχουν συνάψει συμφωνίες με βάση τους όρους διέλευσης που έχει θέσει η Τεχεράνη, επηρεάζοντας συμμάχους όπως η Ιαπωνία και ευρωπαϊκές χώρες που εξαρτώνται από τις προμήθειες πετρελαίου του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις με μεγάλες δυνάμεις, όπως η Κίνα, εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Αντίκτυπος στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Οι οικονομικές επιπτώσεις του αποκλεισμού δεν αναμένεται να περιοριστούν εκτός συνόρων. Ήδη, οι Αμερικανοί πολίτες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την αύξηση των τιμών στη βενζίνη, στα τρόφιμα και στη στέγαση, ενώ η άνοδος του πετρελαίου έχει συμβάλει στην ενίσχυση του πληθωρισμού.

Ο δείκτης πληθωρισμού έφτασε στο 3,3% τον Μάρτιο, από 2,4% τον Φεβρουάριο, επηρεάζοντας αρνητικά το σύνολο της αμερικανικής οικονομίας.

Γκεοργκίεβα: «Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου θα χρειαστούν χρόνο για να επανέλθουν»

Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να επιστρέψουν στα επίπεδα προ του πολέμου με το Ιράν, ακόμη και αν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, ναι, και ακόμη περισσότερο για περιοχές που βιώνουν μεγαλύτερη διαταραχή», δήλωσε στο CBS, πριν από τις ανοιξιάτικες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Γι’ αυτό πρέπει να θυμόμαστε την ασυμμετρία αυτού του σοκ».

Τέλος, η Γκεοργκίεβα επανέλαβε ότι το ΔΝΤ θα προχωρήσει σε υποβάθμιση της παγκόσμιας πρόβλεψης ανάπτυξης λόγω του πολέμου στο Ιράν, σημειώνοντας πως το εύρος της θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης και την ταχύτητα με την οποία η παραγωγή θα επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα.