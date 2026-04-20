Πάνω από 50 δισ. δολάρια σε αργό πετρέλαιο έχουν χαθεί από την παγκόσμια παραγωγή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν πριν από περίπου 50 ημέρες, σύμφωνα με αναλυτές και υπολογισμούς του Reuters. Οι επιπτώσεις της κρίσης εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν για μήνες ή και χρόνια.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα στενά του Ορμούζ «είναι ανοιχτά» μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στον Λίβανο. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα επιτευχθεί «σύντομα», αν και ο ακριβής χρόνος παραμένει ασαφής.

Από το τέλος Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε η κρίση, περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού και συμπυκνωμάτων έχουν αφαιρεθεί από την παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοπή ενεργειακής προσφοράς στη σύγχρονη ιστορία.

Σε όρους σύγκρισης, η απώλεια αυτή ισοδυναμεί με παγκόσμια μείωση της αεροπορικής ζήτησης για δέκα εβδομάδες ή με πλήρη διακοπή της οδικής κυκλοφορίας για έντεκα ημέρες, σύμφωνα με τον αναλυτή της Wood Mackenzie, Iain Mowat. Αντιστοιχεί επίσης σε σχεδόν έναν μήνα κατανάλωσης πετρελαίου στις ΗΠΑ ή περισσότερο από έναν μήνα για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ επαρκεί για περίπου έξι χρόνια καυσίμων για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Επιπλέον, θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της διεθνούς ναυτιλίας για τέσσερις μήνες.

Οι επιπτώσεις στην παραγωγή και τις εξαγωγές

Οι χώρες του Κόλπου έχασαν περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε παραγωγή αργού τον Μάρτιο, ποσότητα σχεδόν ίση με τη συνδυασμένη παραγωγή των Exxon Mobil και Chevron, δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως.

Οι εξαγωγές καυσίμων αεροπορίας από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν μειώθηκαν από 19,6 εκατομμύρια βαρέλια τον Φεβρουάριο σε μόλις 4,1 εκατομμύρια για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο συνολικά. Η απώλεια αυτή ισοδυναμεί με καύσιμα για περίπου 20.000 πτήσεις μετ’ επιστροφής μεταξύ Νέας Υόρκης (JFK) και Λονδίνου (Heathrow).

Με τις τιμές του αργού να κυμαίνονται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, οι χαμένες ποσότητες αντιστοιχούν σε περίπου 50 δισ. δολάρια σε χαμένα έσοδα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Kpler, Γιοχάνες Ράουμπαλ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με μείωση 1% του ετήσιου ΑΕΠ της Γερμανίας ή με το συνολικό ΑΕΠ χωρών όπως η Λετονία ή η Εσθονία.

Αργή αποκατάσταση της παραγωγής

Αν και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, η αποκατάσταση της παραγωγής και των ροών αναμένεται να είναι αργή. Σύμφωνα με την Kpler, τα παγκόσμια αποθέματα αργού στη στεριά έχουν μειωθεί κατά περίπου 45 εκατομμύρια βαρέλια τον Απρίλιο, ενώ οι διακοπές παραγωγής από τα τέλη Μαρτίου φτάνουν τα 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Ο Ράουμπαλ εκτιμά ότι τα βαρύτερα κοιτάσματα στο Κουβέιτ και το Ιράκ θα χρειαστούν τέσσερις έως πέντε μήνες για να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας. Παράλληλα, οι ζημιές στις εγκαταστάσεις διύλισης και στο συγκρότημα LNG του Κατάρ στο Ρας Λαφάν σημαίνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της ενεργειακής υποδομής της περιοχής ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια.

Πηγή δεδομένων: JP Morgan Research – Reuters