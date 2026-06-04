Όταν ο Ουόρεν Μπάφετ, ίσως ο πιο πετυχημένος επενδυτής όλων των εποχών στη Wall Street και όχι μόνο, παρέδωσε τα ηνία της Berkshire Hathaway στον Γκρέγκ Άμπελ, πολλοί ήταν εκείνοι που περίμεναν δείγματα γραφής από το νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου κολοσσού στις συμμετοχές (holding).

Τις τελευταίες ημέρα ο Άμπελ με δύο κινήσεις του έδειξε ότι είναι πρόθυμος να ακολουθήσει τα χνάρια του Μπάφετ στην απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες που φέρονται να είναι πολλά υποσχόμενες για τους μετόχους της Berkshire Hathaway. Ο Άμπελ ο οποίος ανέλαβε επίσημα καθήκοντα από τον Μπάφετ τον Ιανουάριο, έκλεισε συμφωνία να εξαγοράσει την κατασκευαστική εταιρεία Taylor Morrison Home. Αμέσως μετά ανακοίνωσε νέα κίνηση, με την απόκτηση μετοχών αξίας 10 δις δολαρίων της μητρικής εταιρείας της Google, της Alphabet. Με τον τρόπο αυτό ο Άμπελ μπαίνει ακόμη πιο δυναμικά σε επενδύσεις που σχετίζονται με τη μεγάλη χρηματιστηριακή επιτυχία της εποχής, προς το παρόν τουλάχιστον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Οι συμφωνίες κατατάσσονται μεταξύ των μεγαλύτερων που έχει επιδιώξει η Berkshire τα τελευταία χρόνια και δείχνουν ότι ο Άμπελ είναι πρόθυμος να ακολουθήσει παρόμοια τακτική με αυτή του Μπάφετ, ενώ παράλληλα βάζει τη δική του σφραγίδα στον τρόπο οργάνωσης της Berkshire σχολίαζε η Wall Street Journal.

Επιπλέον ο νέος επικεφαλής της Berkshire επιβλέπει τις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας και το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο ύψους 330 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το μεγάλο στοίχημα του Άμπελ

Από το Μάιο του 2025 που ο Μπάφετ ανακοίνωσε τα σχέδιά του να παραχωρήσει τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου στον Άμπελ στις αρχές του 2026, ο τελευταίος δραστηριοποιήθηκε να πείσει τους μετόχους της Berkshire ότι θα διατηρούσε αυτό που έχει κάνει την επενδυτική εταιρεία τόσο ξεχωριστή στη Wall Street. Αυτό είναι οι συμμετοχές σε αμερικανικές επιχειρήσεις που δεν σχετίζονται μεταξύ τους, από εταιρείες σιδηροδρόμων μέχρι ενεργειακές και εταιρείες παιχνιδιών, αλλά και μεγάλες συμμετοχές στον ασφαλιστικό κλάδο.

Οι αγορές περίμεναν και περιμένουν δείγματα γραφής του Άμπελ στη διαχείριση και πιθανή διεύρυνση αυτού του χαρτοφυλακίου. Ορισμένοι επενδυτές δεν ήταν απόλυτα σίγουροι αν ο Άμπελ θα είχε τα προσόντα να πραγματοποιήσει μεγάλες συμφωνίες όπως ο Μπάφετ σχολίαζε η αμερικανική εφημερίδα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί οι μετοχές της Berkshire έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 6% τον τελευταίο χρόνο. Και μέχρι στιγμής το 2026, η μετοχή υποαποδίδει σε σχέση με τον S&P 500 σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data που επικαλείται η WSJ.

H Apple και η Alphabet

Ο Μπάφετ είχε επιβλέψει και έχει συγκεντρώσει πάνω από το 28% του χαρτοφυλακίου της Berkshire Hathaway σε δύο κολοσσούς τεχνητής νοημοσύνης, την Apple και την Alphabet, μητρική της Google.

Η Apple αποτελεί την κορυφαία επενδυτική θέση της Berkshire με βάση την αγοραία αξία της εδώ και χρόνια, αν και ο Μπάφετ πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του ως πωλητής μετοχών της πρώτης. Παρά το γεγονός ότι ο Buffett πούλησε το 75% του μεριδίου της εταιρείας του στην Apple, αυτό εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 22% των επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων της Berkshire.

Στην Alphabet η Berkshire Hathaway έχει πλέον θέση αξίας 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης της Alphabet επικεντρώνεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με το 28% του χαρτοφυλακίου της Berkshire Hathaway να αφορά τους κολοσσούς της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Άμπελ έχει καταστήσει σαφές ότι οι μετοχές τεχνολογίας βρίσκονται σταθερά στο μενού της επενδυτικής στην εποχή μετά τον Μπάφετ.