Έχει χαρακτηριστεί ως το «Θαύμα της Όμαχα», λόγω των μεγάλων επιτυχιών του να προβλέπει επενδύσεις που απέφεραν σταθερές και σημαντικές αποδόσεις σε βάθος πολλών δεκαετίων. Ο 95χρονος Ουόρεν Μπάφετ παρέδωσε πια κι επισήμως από την Πρωτοχρονιά του 2026 τα ηνία της επενδυτικής του εταιρείας –της Berkshire Hathaway- στο διάδοχο που ο ίδιος επέλεξε.

Ο 63χρονος Γκρέγκ Έιμπελ καλείται τώρα να γίνει ο συνεχιστής της τεράστιας επιτυχίας που σημείωσε στις επενδύσεις η Berkshire Hathaway – με έδρα την Όμαχα της Νεμπράσκα των ΗΠΑ- τα περισσότερα από 60 χρόνια στα οποία βρέθηκε στα ηνία της ο Μπάφετ ως διευθύνων σύμβουλος.

Το στοίχημα είναι τεράστιο, αφού πρόκειται για την πιο πετυχημένη ίσως επενδυτική εταιρεία στον κόσμο. Οι φανατικοί πιστοί επενδυτές της πραγματοποιούσαν μέχρι τώρα κάθε χρόνο και επί σειρά πολλών ετών «οδοιπορικό» στην Όμαχα όταν γινόταν η ετήσια γενική συνέλευση. Πήγαιναν για να δουν από κοντά και να ακούσουν τον Μπάφετ -και το δεξί του χέρι του τελευταίου, το Τσάρλι Μάνγκερ, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα.

Εταιρεία «χρυσάφι»

Τα ποσά μιλάνε από μόνα τους. Η Berkshire Hathaway υπό την ηγεσία του Μπάφετ και με στοχευμένες επενδύσεις κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Επίσης κατέχει συμμετοχές αξίας 283 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εισηγμένες εταιρείες. Επιπλέον, η εταιρεία εισπράττει κάθε εβδομάδα περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια που εισρέουν στα ταμεία της από τις δραστηριότητές της, δείχνουν στοιχεία των Financial Times.

Ο Έιμπελ όχι μόνο θα πρέπει να τα διαχειριστεί όλα αυτά προς όφελος των μετόχων, αλλά και θα πρέπει να συνεχίσει με επιτυχία το επενδυτικό έργο της εταιρείας υπέρ όσων εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια τον Μπάφετ και το επιτελείο του.

«Κληρονομεί την πιο προνομιούχα θέση στις αμερικανικές επιχειρήσεις», επεσήμανε στους FT για τον Έιμπελ ο Κρίστοφερ Ντέιβις, συνεργάτης της Hudson Value Partners που επενδύσει σημαντικά ποσά στην Berkshire. «Ο Μπάφετ δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος επενδυτής, αλλά κάποιος που ο κόσμος (…) θαύμαζε επειδή έκανε το σωστό και διαπραγματευόταν δίκαια κι αυτό έδωσε στην Berkshire αρκετά ευρύ περιθώριο ελιγμών», σχολίασε.

Ο Μπάφετ από τη δεκαετία του 1960 που ανέλαβε τον έλεγχο και τα ηνία της Berkshire, μετέτρεψε την εταιρεία η οποία ήταν μέχρι τότε κλωστοϋφαντουργία σε χρηματοοικονομικό κολοσσό αξίας 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με δραστηριότητες που επεκτείνονται σε σιδηροδρόμους, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Αποχώρηση από το προσκήνιο

Μέχρι τώρα ως διευθύνων σύμβουλος της Berkshire ο Μπάφετ εμφανιζόταν πολύ τακτικά στο προσκήνιο αποτελώντας τη βασική εικόνα της εταιρείας προς τα έξω. Με την αλλαγή φρουράς τώρα ο ίδιος έχει υποσχεθεί να μετακινηθεί στο παρασκήνιο, να «σιωπήσει», όπως έχει αναφέρει.

Επίσης ο Μπάφετ δεν θα γράφει πλέον εκείνος το μήνυμα στην αρχή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της εταιρείας, αλλά θα συνεχίσει να εκφωνεί το ετήσιο μήνυμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Πλέον αναμένεται ότι θα επικεντρωθεί περισσότερο στο φιλανθρωπικό του έργο, χρησιμοποιώντας την πολύ του μεγάλη περιουσία ύψους 151 δις δολαρίων.

Ο Μπάφετ βρίσκεται στη δέκατη θέση της λίστας του Bloomberg με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, κυρίως λόγω των μετοχών της Berkshire Hathaway που εξακολουθεί να κατέχει.