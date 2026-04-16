Στα ύψη είναι οι τιμές των τροφίμων. Ο πληθωρισμός τον Μάρτιο άγγιξε το 4% και ο πληθωρισμός των τροφίμων διαμορφώθηκε στο 4,5%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Το εισόδημα μικρό και τα έξοδα μεγάλα. Τα ντουλάπια και τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων μένουν πάντα μισοάδεια.

Οι τιμές των τροφίμων καλπάζουν με… διψήφιους ρυθμούς αφού το Μάρτιο, πρώτο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ανατιμήσεις είχαν ως εξής:

-Μοσχάρι 20,3 %

-Αρνί και κατσίκι 14,1 %

-Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 11,6%

-Καφές 11,3%

Οι ανατιμήσεις του Μαρτίου

Οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές στις απολύτως απαραίτητες, κάτι που φάνηκε και στον τζίρο του λιανικού εμπορίου της πασχαλινής περιόδου. Τον Μάρτιο, ανατιμήθηκαν επίσης:

-Σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας 9,0%

-Λαχανικά (γενικά) 8,9%

-Φρούτα (γενικά) 6,9 %

-Γαλακτοκομικά και αυγά 4,7%

-Πουλερικά 4,5 %

-Παρασκευάσματα με βάση το κρέας 3,9 %

-Ψάρια και θαλασσινά (γενικά) 2,8 %

Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων

Οι τιμές των καυσίμων βάζουν «φωτιά» σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των αγαθών πρώτης ανάγκης.

Μέσα σε ένα μήνα, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 30%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 24% και η τιμή της αμόλυβδης πάνω από 11%.

Οι καταναλωτές ζητούν νέα μέτρα ανακούφισης από τα καθημερινά έξοδα που, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προβλέπουν ότι διαρκώς θα αυξάνονται.