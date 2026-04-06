Η γενικευμένη ακρίβεια αλλά και οι ανατιμήσεις που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση ανατολή, έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε εκδρομείς και επαγγελματίες του τουρισμού, λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα.

Στην Κέρκυρα, οι κρατήσεις είναι λιγότερες από πέρυσι.

«Τα ξενοδοχειακά καταλύματα τα οποία θα είναι ανοιχτά αυτή την περίοδο δηλώνουν έως και σήμερα πληρότητες γύρω στο 85%. Βρισκόμαστε εν εξελίξει ενός πολέμου, που επηρεάζει τις μετακινήσεις με την αύξηση του καυσίμου», αναφέρει ο πρόεδρος ξενοδόχων Κέρκυρας.

Στην Λακωνία, πολλοί είναι οι ξενοδόχοι που δεν θα ανοίξουν τα καταλύματα τους, καθώς έχουν ακυρώσεις και λιγοστές κρατήσεις.

«Από τον Ιανουάριο ξεκίνησαν οι προκρατήσεις, με έναν ρυθμό που οπωσδήποτε για την φετινή χρονιά θα κάναμε ρεκόρ. Μετά τις 28 του Φεβρουαρίου πάγωσαν οι κρατήσεις αφενός και αφετέρου τώρα υπάρχουν και ακυρώσεις», αναφέρει ο πρόεδρος ένωσης ξενοδόχων Λακωνίας.

Στις Σπέτσες, η πληρότητα φτάνει για την ώρα το 70%.

«Βλέπουμε ένα καλό 70 με 80% να υπάρχουν κρατήσεις. Το Πάσχα του 2025 … γεμίσαμε πιο εύκολα γιατί είχαμε και ξένους επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή τον Έλληνα, τον προβληματισμένο Έλληνα, περιμένουμε αυτόν και μόνο αυτόν σαν πελάτη», λέει ο πρόεδρος ξενοδόχων Σπετσών.

Ικανοποιητικά κινείται η τουριστική κίνηση στη Χίο, όπου καταφθάνουν και επισκέπτες από την Τουρκία.

«Η Χίος ως ένας αναδυόμενος τουριστικός προορισμός δεν έχει επηρεαστεί προς το παρόν, μιας και το μεγάλο ρεύμα επισκεπτών προέρχεται από τη γείτονα χώρα. Αξιοσημείωτες ακυρώσεις δεν έχουμε», λέει ο πρόεδρος φορέα τουρισμού Χίου.

Η πρώτη εικόνα για φέτος είναι η επιλογή πιο κοντινών στην Αθήνα προορισμών εξαιτίας του υψηλού κόστους της βενζίνης, και των ακριβών αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.