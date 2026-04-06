Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για το φετινό Πάσχα, με όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα να περιμένουν την καταβολή του αντίστοιχου δώρου.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα για το 2026 είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες και αφορά όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, είτε αμείβονται με μισθό είτε με ημερομίσθιο.

Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους τα χρήματα εγκαίρως για τις πασχαλινές τους ανάγκες, πριν από την Κυριακή του Πάσχα, η οποία φέτος εορτάζεται στις 12 Απριλίου.

Δώρο Πάσχα

Καταβολή: μέχρι Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

Δικαιούχοι: όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

Το χρονικό διάστημα υπολογισμού: από 1/1/2026 έως 30/4/2026

Αμειβόμενοι με μισθό: δώρο = μισός μηνιαίος μισθός

Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο: δώρο = 15 ημερομίσθια

Αμειβόμενοι με κατώτατο μισθό: ΙΔΙΟ δώρο με πέρσι