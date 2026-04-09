Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα γλυτώσουν από ένα «στασιμοπληθωριστικό σοκ», όπως το χαρακτήρισε, που θα αποτελείται από χαμηλή ανάπτυξη και αυξανόμενο πληθωρισμό ακόμη και εάν τηρηθεί η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός, προειδοποίησε ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις

Ο ίδιος προειδοποίησε σε δηλώσεις του στους Financial Times ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να μειώσει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη για φέτος, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες.

Η συμφωνία των δύο εβδομάδων «Είναι σίγουρα ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς την αποκλιμάκωση και αναμένεται επίσης να φέρει ανακούφιση όσον αφορά την ενεργειακή κρίση», ωστόσο «όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν (…) εξακολουθεί να υπόκειται σε υψηλή αβεβαιότητα» (και είναι) σαφές ότι αντιμετωπίζουμε ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ», είπε.

Ο Ντομπρόβσκις επανέλαβε ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μετατρέψουν την ενεργειακή κρίση σε δημοσιονομική κρίση μέσω υπερβολικών δαπανών. «Έχουμε πιο περιορισμένο περιθώριο δημοσιονομικών ελιγμών από ό,τι είχαμε στο παρελθόν» και ως εκ τούτου «χρειαζόμαστε μέτρα που είναι σαφώς προσωρινά και στοχευμένα με περιορισμένο δημοσιονομικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.

Η Κομισιόν θα αξιολογήσει τον Ιούνιο κατά πόσον οι χώρες βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους για τη μείωση του χρέους και του ελλείμματος, καθώς και κατά πόσον η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει στις λεγόμενες «διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος» κατά των χωρών που δεν έχουν μειώσει τα ελλείμματά τους στα συμφωνημένα επίπεδα.

Προς αναθεώρηση προβλέψεων

Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τις επίσημες προβλέψεις της το Μάιο. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης είχε προβλέψει ότι η ανάπτυξη της ΕΕ θα παραμείνει στο 1,4% φέτος και στο 1,5% το 2027, με τον πληθωρισμό ελαφρώς πάνω από 2% φέτος και του χρόνου. Όλα αυτά όμως κινδυνεύουν να αλλάξουν λόγω της κατάστασης.

Τα νέα σενάρια

Πρόσφατα οικονομικά σενάρια που εκπόνησε η Κομισιόν δείχνουν ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί έως και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες φέτος, εάν οι τιμές ενέργειας επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο του Ιράν μέχρι το τέλος του 2026. Η ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες τόσο φέτος όσο και του χρόνου εάν οι τιμές ενέργειας χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την ανάλυση που επικαλούνται οι FT.

Ο πληθωρισμός αναμένεται επίσης να αυξηθεί έως και μία ποσοστιαία μονάδα φέτος στο πρώτο σενάριο της επιτροπής και έως και 1,5 ποσοστιαία μονάδα τόσο φέτος όσο και το 2027 στο δεύτερο πιο αρνητικό σενάριο, όπως σημειώνεται.

Το εάν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν θα εξαρτηθεί από το εάν η Τεχεράνη θα ανοίξει την πολύ σημαντική ναυτική οδό των Στενών του Ορμούζ. Οι FT είχαν μεταδώσει ότι το Ιράν θα απαιτήσει από τις ναυτιλιακές εταιρείες να πληρώνουν τέλη διέλευσης σε κρυπτονομίσματα για περνούν τα τάνκερ τους από τα Στενά, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της πλωτής οδού κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.