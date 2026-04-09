Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν σε επιφυλακή κοντά στο Ιράν έως ότου τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μια «αληθινή συμφωνία», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· λίγο πριν από τις 07:00 ώρα Ελλάδας). Η τοποθέτηση του προέδρου ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ύστερα από 39 ημέρες πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, τόνισε ότι «όλα τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και ό,τι άλλο κρίνεται κατάλληλο και απαραίτητο για την θανατηφόρα καταδίωξη και καταστροφή του ήδη ουσιαστικά αποδυναμωμένου εχθρού θα παραμείνει επιτόπου μέσα και γύρω από το Ιράν, ωσότου επιτευχθεί και εφαρμοστεί πλήρως αληθινή συμφωνία». Οι δύο τελευταίες λέξεις, όπως σημειώνεται, γράφτηκαν με κεφαλαία γράμματα.

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε, το πυρ θα ξαναρχίσει «μεγαλύτερο και καλύτερο και ισχυρότερο από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης.

Ο πρόεδρος συμπλήρωσε ότι, εν αναμονή των εξελίξεων, «ο σπουδαίος στρατός μας ανεφοδιάζεται με πυρομαχικά και ξεκουράζεται και κοιτάει μπροστά (…) την επόμενη κατάκτησή του», καταλήγοντας με τη φράση «η Αμερική έχει επιστρέψει!».