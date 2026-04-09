Παρά τη συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, ενώ το Ιράν απειλεί εκ νέου την παγκόσμια οικονομία, κρατώντας «όμηρο» τα Στενά του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κάθε πλοίο που θα διέρχεται από την περιοχή κινδυνεύει να δεχθεί επίθεση, κάνοντας λόγο για νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στη θάλασσα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως η περιοχή είναι ασφαλής.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026), το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε για την ύπαρξη ναρκών στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, πρότεινε δύο εναλλακτικές διαδρομές κοντά στα παράλια του Ιράν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων.

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (…) μέχρι νεοτέρας εντολής, τα πλοία πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ.

Στον θαλάσσιο χάρτη που δημοσιοποιήθηκε, παρουσιάζονται οι δύο προτεινόμενες πορείες, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ. Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία οφείλουν να κινούνται ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «σταθμός διοδίων της Τεχεράνης», σύμφωνα με τη ναυτιλιακή επιθεώρηση Lloyd’s List.

Η διαδρομή εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του ίδιου νησιού, αποφεύγοντας την πιο ομαλή πορεία κοντά στις ακτές του Ομάν. Τα τελευταία δρομολόγια φαίνεται να ακολουθούν αυτή την εναλλακτική διαδρομή, που διέρχεται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και το κλείσιμο των Στενών

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων. Η συμφωνία περιλαμβάνει το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κρίσιμου σημείου για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, το οποίο είχε σχεδόν αποκλειστεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και παραμένει υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Από την 1η Μαρτίου έως τις 27 Απριλίου, καταγράφηκαν μόλις 307 διελεύσεις πλοίων που μετέφεραν πρώτες ύλες, σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας Kpler, ιδιοκτήτριας του ιστότοπου MarineTraffic. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε μείωση σχεδόν 95% σε σχέση με περιόδους ειρήνης.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, περίπου το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές διέρχεται από το στενό πέρασμα που συνδέει τον Κόλπο με τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.

Η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι ένα από τα βασικά σημεία του σχεδίου εκεχειρίας, στο οποίο συμφώνησαν ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Τόνισε μάλιστα πως, αν η εκεχειρία δεν τηρηθεί, θα ξεκινήσει «άγριο πιστολίδι».