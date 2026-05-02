«Κούρεμα» προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, νέο μπλόκο στις συναλλαγές με μετρητά, φορολογικό κλοιό στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, αλλά και ορισμό του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ ως πηγή πληροφόρησης για την απαλλαγή κύριων κατοικιών φυσικών προσώπων από τον ΕΝΦΙΑ φέρνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

1. Πρόστιμα: Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για εκπρόθεσμη υποβολή ή μη υποβολή μηδενικών και πιστωτικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ μειώνονται από 250 – 500 ευρώ που ανέρχονται σήμερα σε 100 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται αναδρομική, από τις 19 Απριλίου 2024, μείωση και διαγραφή ποσών προστίμων ύψους 250 ευρώ και 500 ευρώ που επιβλήθηκαν ήδη για εκπρόθεσμες πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ και συμψηφισμός των ποσών που καταβλήθηκαν. Ακόμη εξαιρούνται από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων οι ανήλικοι φορολογούμενοι, με την εξαίρεση καλύπτει και δηλώσεις γονέων που συμπεριλαμβάνουν εισόδημα ανήλικων τέκνων και ισχύει αναδρομικά και για πρόστιμα που επιβλήθηκαν για φορολογικές χρήσεις από το 2022 έως και το 2025. Επιπλέον, σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας ανηλίκου χωρίς πραγματικά έσοδα, δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος.

2. Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ): Το ΜΙΔΑ θα αποτελεί από το 2027 πηγή πληροφόρησης για την πιστοποίηση της κύριας κατοικίας, ιδίως για ακίνητα σε μικρούς οικισμούς, στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Η μεταβολή αυτή είναι ουσιώδης, διότι μέχρι σήμερα το στοιχείο της κύριας κατοικίας προέκυπτε βασικά από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μέχρι την παραγωγική λειτουργία του Μ.Ι.Δ.Α., η κύρια κατοικία θα εξακολουθεί να αποδεικνύεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή αφορά κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με ειδική πρόβλεψη για ορισμένες παραμεθόριες περιοχές όπου το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους, και με ανώτατη αξία κατοικίας 400.000 ευρώ.

3. Κρυπτονομίσματα: Εισάγεται υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για χρήστες κρυπτοστοιχείων, με την καθιέρωση της υποχρέωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων να υποβάλουν αναλυτικές πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πελάτες τους που επενδύουν ή χρησιμοποιούν κρυπτοστοιχεία και τα έσοδα και εισοδήματα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές. Προβλέπονται επίσης πρόστιμα για τους Δηλούντες Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων που κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό προστίμων ανά έλεγχο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ ειδικά για τις παραβάσεις της εκπρόθεσμης υποβολής το ανώτατο όριο είναι 10.000 ευρώ ανά έτος αναφοράς. Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο, και σε νέα υποτροπή στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

4. Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις: Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα θα μπορούν, κατόπιν αίτησης και παραβόλου, να ζητούν εκ των προτέρων δεσμευτική ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας για μελλοντικές επενδύσεις. Η απάντηση εκδίδεται εντός 150 ημερών και δεσμεύει τη διοίκηση. Το παράβολο κυμαίνεται από 15.000 έως 50.000 ευρώ.

5. Μπλόκο σε πληρωμές με μετρητά. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ορίου καθώς πλέον λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της συναλλαγής και όχι τα επιμέρους παραστατικά. Για συναλλαγές από 500 ευρώ και άνω απαιτείται ηλεκτρονική πληρωμή. Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά.

6. Τεκμαρτό εισόδημα: Προβλέπονται απαλλαγές από το ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα και συγκεκριμένα:

– Εξαιρούνται οι πωλητές λαϊκών αγορών από την προσαύξηση του 5% λόγω υπέρβασης μέσου όρου του κύκλου εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ. αυξημένου κύκλου εργασιών.

– Για τους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 30%.

– Ως λόγος αμφισβήτησης του τεκμαρτού ελάχιστου εισοδήματος πλέον προστίθεται και η περίπτωση ανήλικου υποχρέου, κατά μέρος ή κατά το σύνολο της διάρκειας του φορολογικού έτους.

7. Πλατφόρμα για «κόκκινα» δάνεια: Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στόχο τη διαφάνεια και την καλύτερη λειτουργία της αγοράς.