Η Ελλάδα αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» στην εργασία τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Το 31,5% των Ελλήνων μισθωτών εργάζεται το Σαββατοκύριακο, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που πηγαίνουν στην εργασία τους τα Σαββατοκύριακα (31,5%), ακολουθούμενη από την Κύπρο με 31,3% και τη Μάλτα με 29,2%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (3,0%), στην Πολωνία (4,2%) και στην Ουγγαρία (6,2%).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 21,3% των απασχολούμενων ηλικίας 15–64 ετών δηλώνει ότι εργάζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Η πρακτική αυτή είναι πιο συχνή στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες και τις πωλήσεις (47,6%), στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία (47,2%), καθώς και σε όσους απασχολούνται σε στοιχειώδη επαγγέλματα (25,7%).

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στην κορυφή με ποσοστό 75,0%. Ακολουθούν το Βέλγιο (65,9%) και η Γαλλία (61,0%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ουγγαρία (9,9%), στη Σλοβακία (15,0%) και στην Πολωνία (15,1%).

Περισσότερες ώρες εργασίας για τους Έλληνες

Σύμφωνα με την Έρευνα για το Εργατικό Δυναμικό στην Ε.Ε. και τα ετήσια στατιστικά της Eurostat για το 2024, οι Έλληνες εργαζόμενοι εργάζονται κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση.

Επιπλέον, το 25% των εργαζομένων στη χώρα απασχολείται περισσότερες από 45 ώρες εβδομαδιαίως – ποσοστό που αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ε.Ε. Την ίδια στιγμή, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στις 36 ώρες.

Η διαφορά είναι ενδεικτική: στην Ολλανδία οι πραγματικές ώρες εργασίας φτάνουν τις 32,1, ενώ στην Ελλάδα τις 39,8. Το χάσμα των 7,7 ωρών αντιστοιχεί σχεδόν σε μία επιπλέον ημέρα οκτάωρης απασχόλησης, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις μισθολογικές αποκλίσεις, εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.