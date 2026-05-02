Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφωρο η δίκη της 72χρονης γυναίκας που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε παράνομα σε διαμέρισμα στην οδό Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους, άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων χωρίς άδεια. Η κατηγορουμένη αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απείθεια.

Η 72χρονη συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ύστερα από καταγγελία, σε επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και κοινωνικών λειτουργών της Περιφέρειας Αττικής. Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκαν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν οι μάρτυρες της υπόθεσης, ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες λειτουργίας της παράνομης δομής.

Το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησης της κατηγορουμένης, επιβάλλοντας τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως ότου διεξαχθεί η δίκη.

Οι διώξεις που αντιμετωπίζει αφορούν έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση και απείθεια, μετά την αποκάλυψη ενός «κολαστηρίου» στην οδό Σεβαστοπούλου, το οποίο έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες και απομονωμένες, καθώς η 72χρονη φέρεται να τους είχε αφαιρέσει τα τηλέφωνα για να ελέγχει πλήρως τις επικοινωνίες τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η δράστιδα φέρεται να εκβίαζε ζητώντας επιπλέον 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα απειλούσε ότι, αν δεν λάμβανε τα χρήματα, θα εγκατέλειπε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων.

Κατά την αστυνομική επέμβαση, χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά, καθώς η 72χρονη αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα. Στη συνέχεια, επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές δηλώνοντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Αυτό είναι το κτίριο που λειτουργούσε το «κολαστήριο» ηλικιωμένων

Σφραγισμένο παραμένει το παράνομο γηροκομείο των Αμπελοκήπων που λειτουργούσε στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Σεβαστοπούλου.

Ένοικος της πολυκατοικίας είπε ότι είδε τους αστυνομικούς την ώρα της εφόδου να φωνάζουν «ασφάλεια, ασφάλεια». Στη συνέχεια τόνισε ότι «είδα μια γυναίκα να βγαίνει με το καροτσάκι, άρρωστη ήταν, ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήραν. Ούτε θα σκεφτόμουν ότι ήταν γηροκομείο εκεί».

Η ίδια γυναίκα ανέφερε ότι είχε δει και μια ηλικιωμένη που νόμιζε ότι απλά διαμένει εδώ, δίχως να πιστεύει ότι λειτουργούσε τον τέταρτο ως παράνομο γηροκομείο. Η ένοικος τόνισε ότι δεν έβλεπε κινητικότητα τον τελευταίο καιρό, ωστόσο υπογράμμισε ότι στον τέταρτο όροφο γίνονταν πάρτι στο παρελθόν.