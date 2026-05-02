Η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές ξεκινά για χιλιάδες συμπολίτες μας, καθώς η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ). Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, καλύπτει τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και την ακτοπλοϊκή μετακίνηση για 25.000 δικαιούχους μέσω vouchers, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, για πρώτη φορά εισάγεται η απευθείας συμμετοχή των πολύτεκνων γονέων χωρίς τη διαδικασία μοριοδότησης, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα πιο δίκαιο και κοινωνικά στοχευμένο. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές παροχές και διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον προορισμό.

Καινοτομίες και διάρκεια του προγράμματος

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει «έξυπνες» παροχές, με τη διαμονή να φτάνει έως και τις 12 ημέρες σε ορισμένες περιοχές της χώρας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ο βασικός κορμός προβλέπει 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένα νησιά και περιοχές, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία, η διαμονή επεκτείνεται έως 12 νύχτες δωρεάν.

Η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους και τους παρόχους ξεκινά τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, στις 08:00, και θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαΐου 2026, στις 23:59. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με έναρξη την 1η Ιουνίου 2026.

Δικαιούχοι και διαδικασία υποβολής

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορά ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 3863/2010. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee

Η αντίστοιχη διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Παροχές και επιδοτήσεις

Με την επιταγή κοινωνικού τουρισμού, κάθε δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής του από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι διανυκτερεύσεις φτάνουν έως τις 10 χωρίς επιβάρυνση, ενώ στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους Χριστουγέννων (15.12.2026 – 14.01.2027) και Πάσχα (23.04.2027 – 09.05.2027). Για τις πληγείσες περιοχές Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος.

Επιπλέον, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία παρέχονται δωρεάν.

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται βάσει μοριοδότησης κριτηρίων όπως αναπηρία, μονογονεϊκότητα, αριθμός παιδιών, εισόδημα και συμμετοχή ή μη στα δύο προηγούμενα προγράμματα. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ, εξασφαλίζοντας αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

Φέτος, για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη μοριοδότηση, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο.

Συμμετοχή παρόχων

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 4 έως τις 20 Μαΐου 2026 μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee

Οι πάροχοι που συμμετείχαν το προηγούμενο έτος εντάσσονται αυτόματα στο νέο Μητρώο, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee