Ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει την επόμενη μέρα, με τον Αντρέα Τρινκιέρι στο «τιμόνι». Τα πρώτα ονόματα έχουν πέσει ήδη στο τραπέζι.

Ο Ιταλός προπονητής έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Νικ Καλάθη, για αυτό ο «Δικέφαλος» του βορρά είναι σε προχωρημένες επαφές με τον διεθνή γκαρντ.

Η πρόταση είναι για διετές συμβόλαιο και με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα.

Από την άλλη, στο κόλπο παραμένει και η Παρτίζαν, η οποία θέλει να κρατήσει στο δυναμικό της τον Έλληνα διεθνή.

Ο Νικ Καλάθης, ο οποίος είναι ο κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague, ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με μέσους όρους 4.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά αγώνα.