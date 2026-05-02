Η Μπρόνκος κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Μογγολίας για τη σεζόν 2025-2026, όμως η επιτυχία της συνοδεύτηκε από μια έντονα συναισθηματική αναφορά στο παρελθόν.

Ο σύλλογος δεν ξέχασε τον Θανάση Σκουρτόπουλο, ο οποίος είχε ξεκινήσει τη σεζόν στον πάγκο της ομάδας πριν αποχωρήσει από τη ζωή, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ξεκίνημα της πορείας προς τον τίτλο.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Μπρόνκος προχώρησε σε μια συμβολική ανάρτηση στα social media, στην οποία απεικονίζεται το τρόπαιο μαζί με τον Έλληνα τεχνικό, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με το μήνυμα: «Για πάντα στις καρδιές μας, ευχαριστούμε για όλα coach».

