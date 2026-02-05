Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ, προκαλώντας θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό.

Ήταν πρώτος προπονητής της Εθνικής από το 2018 έως το 2022, οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019 και σημειώνοντας ρεκόρ 18 νίκες – 5 ήττες.

Γεννημένος το 1965 στην Αθήνα, είχε μακρά καριέρα ως παίκτης σε ομάδες όπως η Γ.Σ. Δαφνίου, η ΑΕΚ και το Παγκράτι, καθώς και συμμετοχή σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, Θανάσης Σκουρτόπουλος, βυθίζοντας στη θλίψη το ελληνικό μπάσκετ και τον αθλητισμό.

Το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019. Παρέμεινε στο τιμόνι της γαλανόλευκης έως το 2022, ολοκληρώνοντας τη σταδιοδρομία του ως ομοσπονδιακός προπονητής με ρεκόρ 18 νίκες – 5 ήττες.

Γεννημένος στις 23 Μαΐου του 1965 στo Αθήνα, ο Σκουρτόπουλος έπαιξε για πολλά χρόνια στην Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τον Γ.Σ. Δαφνίου, τον οποίο και οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες.

Ποιος ήταν ο Θανάσης Σκουρτόπουλος

Γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1965 στην Αθήνα κι έπαιξε για πολλά χρόνια στον Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι. Διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στον Γ.Σ. Δαφνίου οπού την οδήγησε στις εθνικές κατηγορίες για πρώτη φορά. Συνέχισε στον Α.Ο. Αιγάλεω και έπειτα στον Όμιλο Φιλάθλων Ηρακλείου.

Το 2000 ανέλαβε θέση στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, σαν βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς και μετά του Ντράγκαν Σάκοτα και του Φώτη Κατσικάρη, έχοντας και τη επίβλεψη του αναπτυξιακού προγράμματος της ομάδας, ενώ το 2005 ανέλαβε βοηθός του Αργύρη Πεδουλάκη στον Πανελλήνιο. Την επόμενη χρονιά ανέλαβε τον Α.Ο. Αιγάλεω οδηγώντας τον για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία και έμεινε μέχρι το 2009.

Το 2009-2010 τον βρίσκει στο Περιστέρι, ενώ το 2011-2012 στον Πανελλήνιο που φτάνει μέχρι τους 16 του EuroCup. Το 2012 ήταν στην Α.Ε. Ίκαρος Καλλιθέας και το 2012-2013 στον Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης, ενώ την επόμενη χρονιά ανέλαβε τον Γ.Σ. Κεραυνό Στροβόλου στην Κύπρο.

Βοηθός και πρώτος προπονητής στην Εθνική ομάδα

Από το 2014 έως το 2016 ήταν στην ομάδα Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου – Ρέθυμνο Cretan Kings, ενώ από τον Φεβρουάριο 2017 στον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2017–2018 ανέλαβε τον Γ.Σ.Λ. Φάρος. Παράλληλα, από το 2014 έως 2017 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στην Εθνική Ελλάδας στο πλευρό του Φώτη Κατσικάρη και μετά του Κώστα Μίσσα. Το 2018 αναλαμβάνει πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και την καθοδηγεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019.

Το 2021 αναλαμβάνει τον Ηρακλή, ενώ το 2022 αποχωρεί από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας με ρεκόρ 18 νίκες – 5 ήττες. Τον Φεβρουάριο του 2023 αναλαμβάνει την πολωνική Αστόρια Μπίντγκοστς.

Τον Αύγουστο του 2023 ανέλαβε την Εθνική ομάδα του Κατάρ Qatar καθώς και το αναπτυξιακά τμήματα των εθνικών ομάδων της χώρας και τον Ιούλιο του 2025 tην πρωταθλήτρια Μογγολίας Κούλεγκουντ Μπρόνκος.