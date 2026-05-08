Τον ανείπωτο πόνο της για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 21χρονου αδελφού της στην Αμμουδάρα Ηρακλείου εκφράζει με συγκλονιστική ανάρτηση η Κατερίνα, αδελφή του Νικήστρατου.

Η νεαρή γυναίκα, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, αποχαιρετά τον αγαπημένο της αδελφό γράφοντας: «Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο.. αλλά εγώ, εγώ έχασα τον κόσμο μου.. καλό ταξίδι στο φως ζωή μου, που έφυγες και με άφησες εδώ μόνη μου μα γώ δε σου κρατώ κακία γιατί ξέρω πως θα με προσέχεις από εκεί πάνω. Σαγαπω καλή αντάμωση αντράκι μου..».

Η ανάρτηση αυτή δημοσιεύτηκε λίγες μόλις ώρες μετά τον σπαρακτικό αποχαιρετισμό του Νικήστρατου, στο χωριό καταγωγής της οικογένειας, τον Χώνο Μυλοποτάμου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, όπου συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αποχαιρέτησαν με βαθιά οδύνη τον άτυχο 21χρονο.