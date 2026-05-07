Μεταφορά αφρικανικής σκόνης προβλέπεται στη χώρα μας μέσα στις επόμενες 48 ώρες σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρή Κολυδά. Τα στοιχεία βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες Dust RGB και στα προγνωστικά δεδομένα του CAMS.

Η σκόνη από τη Βόρεια Αφρική φαίνεται να οργανώνεται πάνω από την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, με αυξημένες συγκεντρώσεις κυρίως προς το Ιόνιο, τη δυτική και νότια Ελλάδα. Σταδιακά, το φαινόμενο θα επεκταθεί και προς το Αιγαίο.

Από το απόγευμα της 7ης Μαΐου έως τις πρώτες ώρες της 8ης Μαΐου αναμένεται σταδιακή μετατόπιση και ενίσχυση της ζώνης αυξημένης σκόνης. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προβλέπεται αρχικά στο Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και στη συνέχεια σε τμήματα του Αιγαίου.

Η μεταφορά σκόνης δεν θα περιοριστεί μόνο στα νότια, καθώς η ζώνη φαίνεται να επεκτείνεται και προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η Αττική, η κεντρική Ελλάδα και περιοχές του βορείου Αιγαίου περιλαμβάνονται επίσης στη ζώνη ενδιαφέροντος, αν και οι συγκεντρώσεις αναμένεται να διαφοροποιηθούν χρονικά.

Το φαινόμενο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 7, 2026

Η εβδομαδιαία πρόγνωση του καιρού από τις 8 Μαΐου

Τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με άλλη πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα διατηρήσει ήπιο ανοιξιάτικο χαρακτήρα, με πρόσκαιρες τοπικές αστάθειες, αλλά χωρίς ενδείξεις για κάτι ακραίο. Την Παρασκευή (8/5) αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ οι νοτιάδες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από το Σάββατο (9/5) ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με τοπική αστάθεια στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 30–31°C, οι οποίοι σύμφωνα με τον κ. Κολυδά δεν συνιστούν ακραίο επεισόδιο για Μάιο.