Προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 2,3 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Πόρου Τροιζηνίας, προκαλώντας εισροή υδάτων στο εσωτερικό του σκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι περισυνελέγησαν άμεσα από πλωτό περιπολικό και είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό του Λιμενικού, δύο επιβατηγές λάντζες καθώς και ιδιώτης δύτης, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ευνοϊκές, γεγονός που διευκόλυνε τις προσπάθειες διάσωσης.