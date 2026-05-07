Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία μετά τη στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, η οποία γράφτηκε ως η τελευταία πράξη μιας τραγωδίας που συγκλόνισε ολόκληρη την Κρήτη. Το μεσημέρι, οι συντετριμμένοι γονείς του νεαρού τον αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη στιγμή που ο δράστης εκτελεί εν ψυχρώ το θύμα και τον αποτελειώνει στην άσφαλτο.

Η υπόθεση φέρνει στο φως την προσχεδιασμένη πρόσκρουση και το φονικό που ακολούθησε. Οι πυροβολισμοί και η τραγική σκηνή του αποχαιρετισμού συγκλονίζουν φίλους και συγγενείς του 21χρονου, ο οποίος εκτελέστηκε από τον πατέρα του καλύτερού του φίλου.

Τα λόγια του πατέρα του θύματος ραγίζουν καρδιές: «Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι θα προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο, από το δικό του. Ότι πενθούσα το παιδί (του) τρία χρόνια. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου! Ας το σκότωνε!».

Στο Χώνος Μυλοποτάμου εκτυλίχθηκε το πρωί η τελευταία πράξη του δράματος. Στη θέα των αστυνομικών, η αδελφή του 21χρονου ξέσπασε, κατηγορώντας τους ότι δεν προστάτεψαν τον αδελφό της, ενώ συγγενείς προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν.

Από το τροχαίο δυστύχημα του 2023 έως τις απειλές και τις μηνύσεις, η υπόθεση είχε ήδη δείξει σημάδια κινδύνου. Η αδελφή του θύματος περιέγραψε στο MEGA πως η οικογένεια ζούσε «μια κόλαση» τα τελευταία χρόνια. «Εδώ και 3 χρόνια μας έλεγαν φύγετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και η ενέδρα θανάτου

Σε νέο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνεται η απέλπιδα προσπάθεια του 21χρονου Νικήτα να σωθεί από τα χέρια του 54χρονου, ο οποίος είχε γίνει η σκιά του. Αμέσως μετά την πλαγιομετωπική σύγκρουση, ο νεαρός φαίνεται να προσπαθεί να σταματήσει τον οπλισμένο δράστη, παλεύοντας μέχρι την τελευταία στιγμή.

Λίγο αργότερα, τρέχει να σωθεί, όμως εκτελείται πισώπλατα με έξι σφαίρες από τον πατέρα του καλύτερού του φίλου. Ο 54χρονος παίρνει τον νόμο στα χέρια του, ενώ στο σημείο επικρατεί πανικός, με πολίτες να προσπαθούν να καλυφθούν από τα πυρά.

Δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί από το σημείο, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος φέρεται να κλωτσά τον 21χρονο, την ώρα που εκείνος ψυχορραγεί στη μέση του δρόμου.

Οι απολογίες των συλληφθέντων

Ο 54χρονος και η σύζυγός του, που κατηγορείται για συνέργεια, παραμένουν κρατούμενοι και αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα (11/5). Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ισχυριστεί ότι έδρασε εν βρασμώ και πως το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο.

Για τη σύζυγό του αναμένεται να υποστηρίξει ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, αλλά δεν πρόλαβε. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, πίστευε πως έκανε «αυτό που έπρεπε», υλοποιώντας το σχέδιο που είχε καταστρώσει στο μυαλό του.