Ελλάδα και Γαλλία επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας τους, μέσα από μια εντυπωσιακή επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων στην Πάχη Μεγάρων και την Τανάγρα. Οι Ειδικές Δυνάμεις των δύο χωρών παρουσίασαν συντονισμένες ασκήσεις που ανέδειξαν τη στρατηγική συνοχή και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων.

Η δραστηριότητα εντάχθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΔ) της Γαλλίας, στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος βρέθηκε στη χώρα μας μετά από πρόσκληση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Η παρουσία των δύο ανώτατων αξιωματικών επισφράγισε τον στενό δεσμό των επιτελείων Ελλάδας και Γαλλίας.

View this post on Instagram A post shared by Τμήμα Ενημέρωσης Τύπου ΓΕΕΘΑ (@hndgspio)

Επιχειρησιακά σενάρια στα Μέγαρα

Στην περιοχή των Μεγάρων, η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, με τη συμμετοχή γαλλικών τμημάτων. Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων εκτέλεσαν σενάρια μάχης και απόβασης, προβάλλοντας την άρτια συνεργασία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δύο πλευρών.

Οι στρατηγοί Χούπης και Μαντόν παρακολούθησαν τις ασκήσεις, οι οποίες αποτύπωσαν την ικανότητα των μονάδων να ανταποκρίνονται σε συνθήκες υψηλής πίεσης και πολυπλοκότητας.

View this post on Instagram A post shared by Τμήμα Ενημέρωσης Τύπου ΓΕΕΘΑ (@hndgspio)

Συνάντηση στο «Παπάγου»

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο στρατόπεδο «Παπάγου», όπου πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή και συζήτηση μεταξύ των δύο αρχηγών. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν:

Στην ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας .

. Σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής και κοινών γεωπολιτικών προκλήσεων.

Στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στα δύο επιτελεία.

Η συνέχεια στην Τανάγρα με τα Rafale

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, όπου ο στρατηγός Μαντόν παρακολούθησε επίδειξη των μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Τα αεροσκάφη αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος και σύμβολο της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας.

Η γαλλική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε επίσης τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), υπογραμμίζοντας τη σημασία της τεχνικής και βιομηχανικής υποστήριξης που συνοδεύει τη μεγάλη αμυντική συμφωνία των δύο κρατών.