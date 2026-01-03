Η Δύναμη Δέλτα των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστή επίσημα ως 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D), αποτελεί μία από τις πλέον επίλεκτες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων του αμερικανικού Στρατού και είναι αυτή που επιχείρησε στο έδαφος της Βενεζουέλας, για να προχωρήσει στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Εξειδικεύεται σε αποστολές κατά της τρομοκρατίας και σε μυστικές επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Υπάγεται στο Joint Special Operations Command (JSOC) και λειτουργεί υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση της ύπαρξής της από το Πεντάγωνο.

Η μονάδα ιδρύθηκε το 1977 από τον συνταγματάρχη Charles Beckwith, ο οποίος εμπνεύστηκε τη δομή και τη λειτουργία της από τη βρετανική SAS. Η δημιουργία της ήρθε ως απάντηση στην ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική δύναμη ειδικών επιχειρήσεων, μετά από αποτυχημένες αποστολές όπως η Operation Eagle Claw το 1980. Από τότε, η Δύναμη Δέλτα έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες απόρρητες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, από τις εισβολές στη Γρενάδα και τον Παναμά έως την καταδίωξη τρομοκρατών σε Ιράκ, Αφγανιστάν και Συρία.

Οι κύριες αποστολές της περιλαμβάνουν διάσωση ομήρων, εξουδετέρωση στόχων υψηλής αξίας, άμεση δράση και ειδική αναγνώριση. Μεταξύ των πιο γνωστών επιχειρήσεων συγκαταλέγονται η επιχείρηση Kayla Mueller το 2019, που οδήγησε στον θάνατο του Abu Bakr al-Baghdadi, η Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος για τη σύλληψη του διαβόητου εμπόρου ναρκωτικών Ελ Τσάπο, καθώς και η μάχη στο Μογκαντίσου το 1993, γνωστή ως Black Hawk Down, η οποία έγινε και ταινία.

Σύνθεση και Δομή

Η Δύναμη Δέλτα αποτελείται από τις επιθετικές μοίρες A, B, C και D, τη μοίρα E που χειρίζεται ελικόπτερα, τη G για προωθημένες επιχειρήσεις μέσα σε εχθρικό έδαφος, καθώς και μονάδες υποστήριξης, όπως αυτές που ασχολούνται με τον κυβερνοπόλεμο.

Τα μέλη της επιλέγονται κυρίως από τα σώματα Rangers και Green Berets, μέσα από μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία . Αυτή περιλαμβάνει εκπαίδευση 4 εβδομάδων, γνωστή ως «Long Walk» και εξάμηνο Operator Training Course, που καλύπτει κάθε πτυχή των ειδικών επιχειρήσεων.