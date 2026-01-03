Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και τη σύζυγό του και τους μετέφεραν αεροπορικώς εκτός της χώρας. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολά Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ισχυρές εκρήξεις με θορύβους που έμοιαζαν να προέρχονται από υπερπτήσεις πυραύλων ή αεροσκαφών ακούσθηκαν σήμερα λίγο πριν από τις 02:00 το πρωί (08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και συνεχίζονταν μία ώρα αργότερα, έγινε γνωστό από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες του Reuters, ενώ η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί νότια της πρωτεύουσας κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση και στήλες καπνού είναι ορατές στην πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις αυτές σημειώθηκαν ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει χερσαία πλήγματα εναντίον της Βενεζουέλας και δήλωσε πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες», αφού ανέπτυξε ένα πολεμικό στολίσκο στην Καραϊβική.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Εκρήξεις ακούσθηκαν επίσης στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Καράκας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Γκουάιρα, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Άλλοι κάτοικοι είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Ιγκερότε, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά του Καράκας.

Σε πολλές συνοικίες, οι κάτοικοι έτρεξαν στα παράθυρα και τις αυλές προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε ορισμένους τομείς της πόλης, σύμφωνα με κατοίκους.

Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας και πιθανόν στο Φουέρτε Τιούνα, τον τεράστιο στρατιωτικό θύλακα στην πόλη.

«Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εμανουέλ Παραμπάβις, 29 ετών, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

«Κομόμουν όταν η φίλη μου με ξύπνησε και λένε πως βομβαρδίζουν. Δεν βλέπω τις εκρήξεις, όμως ακούω τα αεροπλάνα (…) Αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε στο σπίτι, μια τσάντα με τα πιο σημαντικά: διαβατήριο, κάρτες, μετρητά, κερί, ρούχα για να αλλάξουμε, κονσέρβες. Φορτίζουμε ό,τι μπορεί να φορτιστεί και έχουμε ντυθεί για κάθε ενδεχόμενο», είπε ο 29χρονος Φράνσις Πένια.

CBS: Η κυβέρνηση Τραμπ είναι ενήμερη για τις αναφορές για εκρήξεις στο Καράκας

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν λάβει γνώση των αναφορών για εκρήξεις και αεροσκάφη πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με ανάρτηση της δημοσιογράφου του CBS, Τζένιφερ Τζέικομπς, στο X.

Κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης τη Βενεζουέλα

Λίγο μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν στο Καράκας η Βενεζουέλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (…) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (…) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Καράκας.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και Λα Γκουάιρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γεγονός που οδήγησε τον Μαδούρο να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να καλέσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις να «ενεργοποιήσουν σχέδια επιστράτευσης».