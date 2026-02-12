Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη (12/2) στην Ελαφόνησο, όταν θαλαμηγός με τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες προσέκρουσε με σφοδρότητα στα βράχια και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Τρεις ψαράδες της περιοχής έφτασαν στο δύσβατο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τους τέσσερις Έλληνες επιβάτες (3 άνδρες μια γυναίκα), παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Μολάων και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σε κινητοποποίση τέθηκε και το Λιμενικό. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «στο σκάφος επέβαιναν τέσσερις ημεδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο επιχείρησης συνδρομής και ασφάλειας των επιβαινόντων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός – όπως φαίνεται στο βίντεο – επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση και μετέτρεψαν το περιστατικό σε επιχείρηση διάσωσης υψηλού κινδύνου.