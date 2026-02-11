Σε κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος τέθηκαν οι αρχές έπειτα από προσάραξη και εισροή υδάτων σε θαλαμηγό σκάφος με σημαία Γαλλίας, στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας, στην Ελαφόνησο.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σκάφος επέβαιναν τέσσερις ημεδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο επιχείρησης συνδρομής και ασφάλειας των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι έντασης 6 με 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες διάσωσης και ρυμούλκησης του σκάφους.