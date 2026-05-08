Το 2-0 για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ έγινε στο 58’ με εύστοχο πέναλτι του Μπουεντία. Το πέναλτι καταλογίστηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για τράβηγμα του Μιλένκοβιτς στον Πάου Τόρες.

Το 3-0 για τους γηπεδούχους πέτυχε ο ΜακΓκιν στο 77′ και ο ίδιος παίκτης «έγραψε» το 4-0 στο 80′.

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Λίντελεφ (74′ Μπογκάρντε), Κόνσα, Τόρες (90′ Λουίς), Κας, ΜακΓκιν (90′ Μπέιλι), Μπουεντία (82′ Σάντσο), Τίλεμανς, Ντιν, Γουότκινς, Ρότζερς (89′ Μιγκς).

Νότιγχαμ Φόρεστ: Ορτέγκα, Κούνια (88′ Μουρίγιο), Μιλένκοβιτς, Μοράτο (71′ Μπάκουα), Γουίλιαμς, Χάτσινσον (88′ Σινκλέρ), Ντομίνγκες, Άντερσον, Μακατί (46’ Γέιτς), Ζεσούς, Γουντ (71′ Λούκα).

Τα highlights του αγώνα

Στον τελικό και η Φράιμπουργκ

Η Φράιμπουργκ επικράτησε της Μπράγκα με 3-1 και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Europa League. Στο πρώτο παιχνίδι η πορτογαλική ομάδα είχε νικήσει 2-1, αλλά οι Γερμανοί κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή στη ρεβάνς και πέρασαν στον τελικό.

Οι γηπεδούχοι είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα από το έβδομο λεπτό της αναμέτρησης, καθώς η Μπράγκα έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ντόργκελες.

Η Φράιμπουργκ το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον και στο 19’ έκανε το 1-0 με γκολ του Κούμπλερ. Το 2-0 έγινε στο 42’ με σκόρερ τον Μανζάμπι και η γερμανική ομάδα είχε σκορ πρόκρισης πριν ακόμα λήξει το πρώτο ημίχρονο.

Το 3-0 διαμορφώθηκε με γκολ του Κούμπλερ στο 74′, με την πορτογαλική ομάδα να μειώνει στο τελικό 3-1 στο 79′ με τον Βίκτορ.

Φράιμπουργκ: Ατουμπόλου, Κούμπλερ (80′ Μακένγκο), Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεστεϊν, Χέφλερ, Μπέστε (81′ Όγκμπους), Μανζάμπι, Γκρίφο (90′ Χόλερ), Ματάνοβιτς.

Μπράγκα: Χόρνιτσεκ, Γκόμες, Καρβάλιο (65′ Μοσκάρντο), Ολιβέιρα, Λαγκερμπιέλκε, Μουτίνιο, Τικνάζ (77′ Μαρτίνες), Γκόρμπι, Ντόργκελες, Σάλασαρ (65′ Ναβάρο), Βίκτορ.

Τα highlights του αγώνα