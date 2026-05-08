Το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη, περιλαμβάνει μια σειρά φορολογικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων προβλέπεται μείωση των προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, αυστηρότερο πλαίσιο για τις συναλλαγές με μετρητά, καθώς και ενισχυμένος έλεγχος στις συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.

Μπλόκο σε πληρωμές με μετρητά

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ορίου καθώς πλέον λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της συναλλαγής και όχι τα επιμέρους παραστατικά.

Για συναλλαγές από 500 ευρώ και άνω απαιτείται ηλεκτρονική πληρωμή.

Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά.