Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Ιταλίας, η Εθνική πόλο γυναικών συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του World Cup υδατοσφαίρισης γυναικών, έχοντας μπροστά της ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη αντιμετωπίζει την Ολλανδία, οικοδέσποινα του τουρνουά και μία από τις πιο δυνατές αντιπάλους της φάσης των ομίλων.

Το ενδιαφέρον μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, καθώς στον πάγκο των «οράνιε» βρίσκεται ο Έλληνας τεχνικός Ευάγγελος Δουδέσης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 2 Μαΐου στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας World Aquatics TV.

Για τη «γαλανόλευκη», το ματς αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Μία νίκη θα της δώσει σαφές προβάδισμα για την είσοδο στην τετράδα και ουσιαστικά θα την φέρει μια… ανάσα από την πρόκριση στο Super Final.

Σε διαφορετική περίπτωση, όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Αυστραλία.