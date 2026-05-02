Με βάση τον συνήθη προγραμματισμό του ΕΦΚΑ και την ισχύουσα νομοθεσία για τον διαχωρισμό των πληρωμών μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ακολουθεί το πιθανό χρονοδιάγραμμα για τις συντάξεις Ιουνίου.

Καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ, οι παρακάτω ημερομηνίες αποτελούν εκτίμηση και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Πρώτη Φάση: Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Την ημέρα αυτή αναμένεται να πληρωθούν οι συνταξιούχοι που προέρχονται από ταμεία μη μισθωτών, καθώς και οι νέοι συνταξιούχοι.

Μη Μισθωτοί: Συντάξεις (κύριες και επικουρικές) των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Νέοι Συνταξιούχοι: Όσοι υπέβαλαν αίτηση και συνταξιοδοτήθηκαν μέσω ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Δεύτερη Φάση: Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Κατά τη δεύτερη φάση αναμένεται η καταβολή των ποσών στους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (μισθωτοί).

Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα: Συνταξιούχοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΝΑΤ.

Δημόσιος Τομέας: Συντάξεις του Δημοσίου.

Λοιπά Ταμεία: Εντασσόμενα στον ΕΦΚΑ ταμεία μισθωτών.

Σώματα Ασφαλείας: Προσωρινές συντάξεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Δηλαδή, για την πρώτη φάση τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου.

Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις του e-ΕΦΚΑ μέσα στις επόμενες ημέρες για την οριστική επικύρωση των ημερομηνιών.