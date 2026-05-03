Η Λήμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του επάρχου της Λήμνου Αποστόλου Κουτσογιάννη ο οποίος ανέφερε:
«Η Λήμνος προστέθηκε στη μηχανή κρατήσεων! Από χθες, η Λήμνος είναι πλέον διαθέσιμη στη μηχανή κρατήσεων της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας, ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Τουρκία!»
Το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών.
