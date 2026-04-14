Χωρίς οχήματα και με περίπου 200 επιβάτες, στην πλειονότητά τους στρατιώτες και πολίτες που ταξίδευαν για λόγους υγείας, αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (14/4) από το λιμάνι της Μυτιλήνης το πλοίο «Νήσος Σάμος», με προορισμό τη Χίο και τον Πειραιά.

Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύωρη ένταση, καθώς από το μεσημέρι είχε προηγηθεί αποκλεισμός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού και κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου από κτηνοτρόφους. Οι διαμαρτυρόμενοι εξέφραζαν την αγωνία τους για τις επιπτώσεις των μέτρων που έχουν ληφθεί σχετικά με τον αφθώδη πυρετό και τις συνέπειες στην τοπική παραγωγή.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε ρίψη ποσοτήτων γάλακτος έξω από το πλοίο, θέλοντας να υπογραμμίσουν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει και την αδυναμία διάθεσης των προϊόντων τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του απογεύματος, οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στον καταπέλτη του «Νήσος Σάμος», εμποδίζοντας την επιβίβαση επιβατών και οχημάτων. Η ένταση κορυφώθηκε γύρω στις 5:30 το απόγευμα, ενώ οι κτηνοτρόφοι επέτρεπαν την πρόσβαση μόνο σε στρατιώτες που επέστρεφαν στις μονάδες τους και σε πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αναχώρηση με καθυστέρηση και επιπτώσεις στις μετακινήσεις

Το πλοίο τελικά απέπλευσε στις 7:00 το απόγευμα, με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, χωρίς φορτηγά και οχήματα. Σύμφωνα με τον κεντρικό πράκτορα της Attica Group, Ηλία Πίκουλο, όσοι ταξίδεψαν ήταν κυρίως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και όχι τουρίστες.

Ο ίδιος προειδοποίησε για σοβαρά προβλήματα τις επόμενες ημέρες, καθώς τα επόμενα δρομολόγια στη γραμμή Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς είναι ήδη πλήρη. Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες επιβάτες που έμειναν εκτός του συγκεκριμένου ταξιδιού δύσκολα θα βρουν εισιτήριο, προκαλώντας αλυσιδωτή πίεση στις μετακινήσεις από και προς τα νησιά.