Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έδωσε στη δημοσιότητα σημαντικά στοιχεία για την πορεία των ελέγχων κατά του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, αποτυπώνοντας το εύρος της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος έως τις 28 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λέσβου, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 143 εκτροφές αιγοπροβάτων, συνολικής δυναμικότητας 32.513 ζώων, καθώς και σε 34 εκτροφές βοοειδών με 733 ζώα συνολικά. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στη ζώνη προστασίας, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Πελόπη, Κλειού, Κάπη, Νάπη και Υψηλομέτωπο.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν την έντονη πίεση που δέχεται ο πρωτογενής τομέας του νησιού. Θετικά κρούσματα εντοπίστηκαν σε 18 εκτροφές, εκ των οποίων τρεις είναι συστεγαζόμενες. Στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της νόσου, προχώρησε η θανάτωση 2.200 προβάτων και 100 βοοειδών, ώστε να ανακοπεί η διασπορά του ιού.

Παράλληλα, λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη κρίσιμα σημεία απολύμανσης που έχουν εγκατασταθεί με μέριμνα της Περιφέρειας, ενισχύοντας το πλέγμα βιοασφάλειας. Τα σημεία αυτά βρίσκονται στην είσοδο Μανταμάδου, στη διασταύρωση Μανταμάδου Κάπης, στη διασταύρωση Κάπης Κλειούς, στη διασταύρωση Πελόπης Νάπης, στην έξοδο Αγίας Παρασκευής προς Νάπη και στην είσοδο προς Στύψη.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους και τα μέτρα πρόληψης, με στόχο τον περιορισμό της νόσου και την προστασία των εκτροφών του νησιού.