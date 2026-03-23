Δύο ακόμη κτηνοτροφικές μονάδες στη Λέσβο επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά ότι έχουν ζώα προσβεβλημένα από τον ιό του αφθώδους πυρετού. Οι μονάδες βρίσκονται στην περιοχή της Πελόπης, στη βορειοανατολική Λέσβο, πολύ κοντά τόσο σε εκείνη όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, όσο και στη δεύτερη που επιβεβαιώθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Η ταυτοποίηση των αρχικών περιστατικών είχε οδηγήσει στην επιβολή καθεστώτος lockdown για το σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων του νησιού, ενώ οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους. Οι νέες εστίες εντοπίζονται εντός της ζώνης προστασίας, σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με τα πρώτα κρούσματα.

Παράλληλα, δειγματοληψίες πραγματοποιούνται και στη ζώνη επιτήρησης, σε ακτίνα δέκα χιλιομέτρων από τις μολυσμένες εκτροφές. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει νέα θετικά αποτελέσματα.

Στις δύο κτηνοτροφικές μονάδες όπου εντοπίστηκαν τα σημερινά κρούσματα εκτρέφονται περίπου 700 πρόβατα και 25 βοοειδή. Σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο, όλα τα ζώα θα θανατωθούν άμεσα ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού.