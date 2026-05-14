Με μια ακόμη αιχμηρή «καλημέρα», ο Αρκάς κατάφερε να προκαλέσει χαμόγελα. Το νέο σκίτσο του αγαπημένου σκιτσογράφου παίζει με την έννοια της υπερβολής και της… ατελείωτης συνέχειας, μέσα από μια ατάκα που ήδη συζητιέται έντονα στο διαδίκτυο.

Στο σκίτσο, ο γνωστός ήρωας εμφανίζεται να λέει: «Μόλις τελείωσα τον πέμπτο τόμο της τριλογίας “Μαθαίνω να μετρώ”! »

Η ατάκα βασίζεται στην κλασική αντίφαση της «τριλογίας» που φτάνει… στους πέντε τόμους, σατιρίζοντας με έξυπνο τρόπο την υπερβολή που συναντάται συχνά στη λογοτεχνία, στις τηλεοπτικές σειρές αλλά και στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Το χιούμορ του Αρκά που παραμένει διαχρονικό

Ο Αρκάς συνεχίζει να σχολιάζει την καθημερινότητα με τον μοναδικό σαρκασμό που τον καθιέρωσε εδώ και δεκαετίες. Με απλές εικόνες και σύντομες ατάκες, τα σκίτσα του καταφέρνουν να γίνονται αμέσως κατανοητά και να αγγίζουν ένα ευρύ κοινό.

Η επιτυχία του σκίτσου βρίσκεται στην απλότητα και την αμεσότητά του. Μέσα σε μία μόνο πρόταση, ο Αρκάς σατιρίζει την υπερβολή, την εμπορικότητα αλλά και τη σύγχυση που συχνά δημιουργείται γύρω από δημοφιλείς σειρές βιβλίων και παραγωγών.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σκίτσο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως αστείο, κοινωνικό σχόλιο και καθημερινή «ανάσα» χιούμορ για το κοινό του.