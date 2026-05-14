Ένταση στη συνέντευξη Τύπου: Ο Αταμάν αποχώρησε μετά από ερώτηση για το μέλλον του
Ο Έργκιν Αταμάν αποχώρησε πρόωρα από τη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, ύστερα από ερώτηση που αφορούσε το μέλλον του στον πάγκο των «πρασίνων». Ο Τούρκος προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει παλαιότερη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία είχε αναφέρει πως θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό αν η ομάδα δεν κατακτήσει […]
Επίθεση Άταμαν προς τη διαιτησία: «Αν τα διαιτητικά κριτήρια είναι ίδια και στο Final Four, η Βαλένθια θα κατακτήσει τη EuroLeague»
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τρίτη διαδοχική ήττα από τη Βαλένθια και έμεινε εκτός Final Four της EuroLeague, με τον Εργκίν Αταμάν να εκφράζει έντονα παράπονα για τη διαιτησία μετά το τέλος της αναμέτρησης. Στις δηλώσεις του, ο Τούρκος τεχνικός των «πράσινων» στάθηκε κυρίως στα διαιτητικά κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του […]
Λεσόρ: «Δεν επιτρέπεται αυτή η εικόνα όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού»
Ο Ματίας Λεσόρ τοποθετήθηκε μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague, σχολιάζοντας το τέλος της ευρωπαϊκής πορείας των «πράσινων». Το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, καθώς ηττήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στην Ισπανία και έμεινε εκτός συνέχειας […]
Αταμάν: «Επιθετικά παίξαμε άθλια ειδικά στο πρώτο μέρος»
Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε κυρίως στην κακή επιθετική εικόνα του Παναθηναϊκού AKTOR μετά την ήττα από τη Βαλένθια στην Ισπανία, αποτέλεσμα που έφερε και τον αποκλεισμό των «πράσινων» από το Final Four της EuroLeague. Το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 81-64 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς, με τη Βαλένθια να ολοκληρώνει την ανατροπή από το 2-2 και […]
«Χρυσή» ξανά η Γκέντζου: Κυριάρχησε στο Ευρωπαϊκό Παρα-Ταεκβοντό του Μονάχου
Η Χριστίνα Γκέντζου συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο παρα-ταεκβοντό, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα -65 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην κατηγορία. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που είχε ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης και το 2024 στο Βελιγράδι, πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο παλμαρέ της, λίγους μήνες μετά […]