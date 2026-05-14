Η Ελλάδα μπήκε για πρώτη φορά στα βιβλία της ιστορίας του eFootball™, με τη γαλανόλευκη να κάνει την εμφάνισή της στο κορυφαίο επίπεδο του esports, μέσω του Παναγιώτη «panosboul» Μπουλγκουρίδη.

Ο Έλληνας παίκτης ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία έχοντας το βάρος της πρώτης μεγάλης διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας στη διοργάνωση, όμως ανταποκρίθηκε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Παρότι ξεκίνησε με προσεκτικό ρυθμό, στη συνέχεια ανέβασε στροφές και έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε κορυφαίο επίπεδο. Στα προημιτελικά βρέθηκε απέναντι στον Βραζιλιάνο Juninho, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο βάρος και έντονο συμβολισμό.

Σε ένα ματς που θύμιζε… μάχη μέχρι τέλους, η Ελλάδα έφτασε σε δραματική ανατροπή στο φινάλε απέναντι στη Βραζιλία, στέλνοντας το μήνυμα ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου.

Παρά την εξαιρετική του πορεία, ο «Panosboul» δεν κατάφερε να προχωρήσει μέχρι τέλους, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στις λεπτομέρειες. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν επισκίασε την προσπάθειά του, καθώς το χειροκρότημα και ο σεβασμός ήταν καθολικοί.

Με το τέλος της παρουσίας του στο Ριάντ, ο Έλληνας εκπρόσωπος αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά, έχοντας ήδη αφήσει το αποτύπωμά του και ανοίξει τον δρόμο για τη νέα γενιά Ελλήνων esports αθλητών που ονειρεύονται τη μεγάλη σκηνή.

Η πρώτη ελληνική παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του eFootball™ είναι πλέον γεγονός – και το όνομα «Panosboul» γράφτηκε στην ιστορία.