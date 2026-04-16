Κτηνοτρόφοι προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης σε κατάληψη του εμπορικού λιμανιού της Μυτιλήνης, εμποδίζοντας την αποβίβαση φορτηγών από το εμπορικό οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης». Το πλοίο μετέφερε εμπορεύματα, ανάμεσά τους τρόφιμα και άλλα ευαίσθητα προϊόντα.

Η κατάσταση στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι πλέον ορατά δύσκολη, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση φορτηγών. Η έλλειψη βασικών ειδών γίνεται εντονότερη, ιδιαίτερα μετά το εορταστικό τετραήμερο του Πάσχα, από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και τη Λαμπροδευτέρα.

Την ίδια ώρα, στις 6 το απόγευμα, αναχώρησε από το επιβατικό λιμάνι της πόλης το πλοίο της γραμμής Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ». Και σε αυτή την περίπτωση δεν επιτράπηκε η επιβίβαση φορτηγών, παρά μόνο επιβατών και ΙΧ αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο λιμάνια της Μυτιλήνης θα παραμείνουν κατειλημμένα τουλάχιστον έως τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής. Αυτό σημαίνει ότι θα μπλοκαριστούν και τα φορτηγά που αναμένεται να φτάσουν το πρωί με το πλοίο της γραμμής.

Όπως αναφέρουν οι διαμαρτυρόμενοι, η συνέχεια των κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις που θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι και οι λοιποί φορείς της Λέσβου κατά τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αύριο το πρωί στην Αθήνα.