Η αναβίωση εξαφανισμένων ειδών φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο από ποτέ την πραγματικότητα, καθώς η εταιρεία βιοτεχνολογίας Colossal Biosciences σχεδιάζει να επαναφέρει στη ζωή τον bluebuck – μια εντυπωσιακή μπλε αντιλόπη που εξαφανίστηκε πριν από περισσότερα από 200 χρόνια.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας τεχνολογίας Ben Lamm, ιδρυτής της Colossal Biosciences, μίλησε στο Future Tech Feed του Sean Keach, αποκαλύπτοντας το φιλόδοξο σχέδιο για την «αναβίωση» του ζώου που εξαλείφθηκε από τον άνθρωπο. Παράλληλα, η εταιρεία του εργάζεται και για την επιστροφή του μαλλιαρού μαμούθ.

Η Colossal έχει χαρακτηριστεί ως μια «πραγματική εκδοχή του Jurassic Park», ωστόσο, αντί για δεινόσαυρους, η ομάδα του Lamm επικεντρώνεται σε εξαφανισμένα θηλαστικά της σύγχρονης εποχής. Ο bluebuck θεωρείται το πρώτο μεγάλο αφρικανικό θηλαστικό που εξαφανίστηκε στη νεότερη ιστορία, γύρω στο 1800, εξαιτίας του ανεξέλεγκτου κυνηγιού στη Νότια Αφρική.

Η επιστήμη πίσω από την «αναβίωση»

Η Colossal χρησιμοποιεί τεχνικές γενετικής μηχανικής και την τεχνολογία CRISPR για να επαναφέρει εξαφανισμένα είδη. Σύμφωνα με τον Lamm, η διαδικασία ξεκινά με την ανάλυση του «κατακερματισμένου DNA» από μουσειακά δείγματα, το οποίο συγκρίνεται με εκείνο του πιο κοντινού ζωντανού συγγενή – στην περίπτωση του bluebuck, της αντιλόπης Roan.

Οι επιστήμονες στη συνέχεια προσαρμόζουν τα κύτταρα του ζωντανού είδους, ώστε να ταιριάζουν γενετικά με εκείνα του εξαφανισμένου. Αν όλα πάνε καλά, όπως εξηγεί ο Lamm, «εννέα μήνες μετά, θα μπορούσε να γεννηθεί ένα μικρό bluebuck».

Από τους λύκους στον μαλλιαρό μαμούθ

Η Colossal έχει ήδη πραγματοποιήσει επιτυχείς δοκιμές «ψευδο-αποεξαφάνισης», δημιουργώντας υβριδικά κουτάβια με χαρακτηριστικά των εξαφανισμένων ανταρόλυκων, καθώς και πειράματα με γενετικά τροποποιημένα ποντίκια που φέρουν γνωρίσματα μαμούθ.

Ο Lamm επιβεβαιώνει ότι η ομάδα του εργάζεται εντατικά για την αναβίωση του μαλλιαρού μαμούθ, διαθέτοντας πάνω από 100 γονιδιώματα και δεδομένα 1,3 εκατομμυρίων ετών γενετικής ποικιλότητας. Παράλληλα, η Colossal σχεδιάζει την «επιστροφή» του dodo και της τίγρης της Τασμανίας.

Ηθικά ζητήματα και «Κιβωτός του Νώε 2.0»

Η πρωτοβουλία δεν είναι χωρίς αμφισβητήσεις. Ειδικοί προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους, όπως γενετικές ανωμαλίες ή τη δημιουργία «εισβολικών ειδών». Ο Lamm απαντά ότι στόχος της Colossal δεν είναι μόνο η αναβίωση, αλλά και η διαφύλαξη της ζωής στη Γη μέσω ενός προγράμματος που ονομάζει “Noah’s Ark 2.0”.

Το σχέδιο, που έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στοχεύει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων με το γενετικό υλικό όλων των απειλούμενων ειδών.

Από τη φαντασία στην πραγματικότητα

Ο Ben Lamm παραδέχεται ότι η έμπνευση για πολλούς επιστήμονες προήλθε από την ταινία Jurassic Park, η οποία, όπως λέει, «εκπαίδευσε τον κόσμο για το DNA και τη δυνατότητα της ανθρωπότητας να το επεξεργάζεται». Ωστόσο, διευκρινίζει ότι η αναβίωση δεινοσαύρων παραμένει αδύνατη, καθώς το DNA τους έχει καταστραφεί πλήρως.

«Η αποεξαφάνιση δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία», τονίζει. «Την κάνουμε ήδη πράξη και επεκτείνουμε την τεχνολογία για να τη χρησιμοποιήσουμε σε ακόμη περισσότερα είδη».

Η Colossal εργάζεται επίσης πάνω σε τεχνητές μήτρες, που θα επιτρέψουν τη γέννηση μεγάλων ζώων όπως το μαμούθ ή η θαλάσσια αγελάδα του Steller, ένα ειρηνικό πλάσμα που εξαφανίστηκε εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Όπως καταλήγει ο Lamm, «η τεχνολογία αυτή δεν είναι πλέον όνειρο επιστημονικής φαντασίας – είναι το μέλλον της βιολογίας».

Πηγή: The Sun