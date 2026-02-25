Η Colossal Biosciences ανακοίνωσε ότι οι αναδημιουργημένοι dire wolves – οι ανταρόλυκοι που η εταιρεία «ανέστησε» στο πλαίσιο του προγράμματος «de-extinction» το 2025 – έχουν φτάσει σε ένα σημαντικό ορόσημο: πλέον κυνηγούν επίσημα ως αγέλη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ScreenRant, που εκδόθηκε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, η βιοτεχνολογική εταιρεία παρουσίασε για πρώτη φορά πλάνα από τα πλήρως ανεπτυγμένα ζώα, κατά τα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων στο Ντάλας. Στο υλικό φαίνονται οι λύκοι να κινούνται συντονισμένα μέσα στο χιόνι και να μοιράζονται τη λεία τους — ένδειξη, όπως επισημαίνουν τα στελέχη, φυσικής ωριμότητας και κοινωνικής συνοχής.

«Είναι καλοί στο κυνήγι, αλλά όχι μέχρι τέλους. Μας έφεραν πίσω έναν ζωντανό λαγό», ανέφερε ο Matt James, επικεφαλής ζωολογικών προγραμμάτων της Colossal, περιγράφοντας μία από τις πρώτες επιτυχημένες καταδιώξεις των ζώων.

Από τότε, οι λύκοι — με τα ονόματα Romulus, Remus και Khaleesi — έχουν εξελιχθεί. «Έχουν πραγματικά τελειοποιήσει το κυνήγι λαγών», σημείωσε ο James, προσθέτοντας ότι πλέον επιχειρούν να καταδιώξουν μεγαλύτερα θηράματα, όπως ελάφια. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως επιτυχές κυνήγι ελαφιού, οι φυσικές τους ικανότητες και τα ένστικτά τους φαίνεται να λειτουργούν.

Για πρώτη φορά, η ομάδα εκτιμά ότι παρατηρεί πλήρως ώριμα ζώα. «Νομίζω ότι βλέπουμε έναν ολοκληρωμένο dire wolf για πρώτη φορά, κάτι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε ο James, εξηγώντας ότι το βάρος τους έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

Η αγέλη και η κοινωνική δυναμική

Τα δύο αρσενικά γνωρίστηκαν προσεκτικά με την αδελφή τους πέρυσι, υπό στενή παρακολούθηση. Πλέον, όπως επιβεβαίωσε ο James, «η Khaleesi είναι πλέον μόνιμα με τα αγόρια, κάτι πολύ θετικό». Η τριάδα τρέφεται, παίζει και κυνηγά μαζί σε μια έκταση 2.000 στρεμμάτων, υπό την επίβλεψη δεκαμελούς ομάδας φροντιστών.

Πρόσφατα, τα ζώα υποβλήθηκαν σε πλήρεις ετήσιες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες. «Όλοι έδειχναν πολύ χαρούμενοι και υγιείς», ανέφερε ο James, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα ενισχύουν τα σχέδια για τη διεύρυνση της αγέλης.

Σχέδια επέκτασης και έλεγχος ανάπτυξης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Colossal, Ben Lamm, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία εργάζεται για τη δημιουργία περισσότερων νεογνών ανταρόλυκων, με τον James να τονίζει πως η διαδικασία θα είναι προσεκτικά ελεγχόμενη.

Διατροφή και προσαρμογή στη φύση

Η διατροφή των ζώων έχει επίσης εξελιχθεί. Αντί για καθημερινή σίτιση, πλέον εφαρμόζεται ένα μοντέλο «fast and gorge», που μιμείται τη φυσική συμπεριφορά των άγριων λύκων: μέρες χωρίς τροφή, ακολουθούμενες από μεγάλα γεύματα, όπως ένα τέταρτο ελαφιού. Παρά τις συνεχιζόμενες επιστημονικές συζητήσεις γύρω από τη γενετική ταυτότητα και την ταξινομία, η Colossal επικεντρώνεται στην υγεία και τη συμπεριφορά των ζώων.

Αν και η εταιρεία έχει ολοκληρώσει θεωρητικά μοντέλα επανένταξης στη φύση, ο James ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένοι λύκοι δεν προορίζονται για απελευθέρωση στο φυσικό περιβάλλον.

Πηγή: people.com