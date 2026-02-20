Η Colossal Biosciences, η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας που έγινε γνωστή για την «επιστροφή» των dire wolves – των προϊστορικών λύκων της εποχής των παγετώνων – συνεχίζει να προκαλεί εντύπωση και αντιδράσεις στον επιστημονικό κόσμο. Οι ιδρυτές της δεν ενοχλούνται από τις συγκρίσεις με τη φανταστική εταιρεία του «Jurassic Park», που ανέστησε δεινόσαυρους από αρχαίο DNA, αλλά επιμένουν πως η δική τους αποστολή είναι ρεαλιστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη.

Η Colossal δεν επιχειρεί να επαναφέρει δεινόσαυρους. Αντίθετα, επικεντρώνεται στην αναβίωση εξαφανισμένων ειδών όπως ο μαλλιαρός μαμούθ, το dodo και η τίγρη της Τασμανίας. Οι επικριτές ωστόσο υποστηρίζουν ότι η παρέμβαση αυτή στη φύση θυμίζει επικίνδυνα τη φαντασία του κινηματογράφου, και ενδέχεται να δημιουργήσει ψευδαίσθηση πως η εξαφάνιση ειδών μπορεί εύκολα να αναστραφεί.

Ο δημοσιογράφος περιβάλλοντος Michael Le Page από το New Scientist προειδοποίησε ότι η «απο-εξαφάνιση» ειδών μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική. «Αν οι άνθρωποι πιστέψουν λανθασμένα ότι μπορούμε να επαναφέρουμε εξαφανισμένα είδη, τότε ίσως πάψουν να προσπαθούν να τα προστατεύσουν», δήλωσε σε podcast τον Απρίλιο του 2025.

Η Colossal απαντά πως η δημοσιότητα γύρω από τα έργα της συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα. Ο επικεφαλής βιολογίας Andrew Pask εξηγεί ότι μέσα από την προσπάθεια αναβίωσης ειδών όπως το μαμούθ ή η τίγρη της Τασμανίας, το κοινό μαθαίνει για την απώλεια οικοσυστημάτων και την ανάγκη διατήρησης των ειδών.

Το νέο κέντρο της Colossal στο Ντάλας

Η εταιρεία υποδέχεται πλέον επισκέπτες στα νέα της γραφεία έκτασης 55.000 τετραγωνικών ποδιών στο Ντάλας. Στην είσοδο δεσπόζει ένα εντυπωσιακό ομοίωμα μαλλιαρού μαμούθ μέσα σε «πάγο», ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα ένας ρομποτικός λύκος παρουσιάζεται σε διαδραστικό εκθετήριο, συνοδευόμενος από βίντεο με τους πρώτους «σύγχρονους dire wolves» Romulus και Remus.

Τα εκθέματα σχεδιάστηκαν από τη νεοζηλανδική Wētā Workshop, την εταιρεία παραγωγής του Πίτερ Τζάκσον, ο οποίος είναι και επενδυτής της Colossal. Ο σκηνοθέτης ενέπνευσε επίσης το πρόγραμμα αναβίωσης του εξαφανισμένου πτηνού moa της Νέας Ζηλανδίας.

Μια ματιά στα εργαστήρια κλωνοποίησης

Στους διαδρόμους του κτιρίου, φωτισμένοι με μοτίβα DNA και αποτυπώματα ζώων, οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν επιστήμονες να εργάζονται πίσω από γυάλινους τοίχους. Εκεί πραγματοποιούνται πειράματα επεξεργασίας κυττάρων και εμβρύων για τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων πτηνών ή θηλαστικών.

Η ερευνήτρια Sara Ord εξηγεί ότι οι λύκοι Romulus και Remus «πριν γίνουν λύκοι, ήταν κύτταρα εδώ». Όπως λέει, η εταιρεία αναπτύσσει τεχνολογίες όχι μόνο για την «απο-εξαφάνιση» αλλά και για τη διατήρηση ειδών υπό εξαφάνιση.

Επέκταση και διεθνείς συνεργασίες

Πέρα από την έδρα της στο Τέξας, η Colossal ανακοίνωσε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη δημιουργία του πρώτου Colossal BioVault, μιας παγκόσμιας τράπεζας γενετικού υλικού στο Μουσείο του Μέλλοντος στο Ντουμπάι. Επιπλέον, απέκτησε την εταιρεία κλωνοποίησης Viagen, γνωστή για το πρόβατο Dolly, και ετοιμάζει νέο κέντρο 30.000 τετραγωνικών ποδιών για αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Ο συνιδρυτής και CEO Ben Lamm τονίζει ότι η αυτοματοποίηση θα επιτρέψει στους επιστήμονες να επικεντρωθούν σε έργα διατήρησης ειδών. Η Colossal έχει ήδη καταθέσει πάνω από 100 πατέντες, ενώ ερευνά και την ανάπτυξη τεχνητού αυγού για χρήση σε εμβόλια και αναπαραγωγή πτηνών.

Από τους λύκους στους ελέφαντες και τα αμφίβια

Η εταιρεία συνεργάζεται με φυλές ιθαγενών στις ΗΠΑ, όπως τη MHA Nation και την Karankawa Tribe of Texas, σε προγράμματα που συνδέουν τη βιοτεχνολογία με πολιτιστικές παραδόσεις. Το έργο των dire wolves, για παράδειγμα, συνδέεται με την προσπάθεια διάσωσης του κόκκινου λύκου, ενώ η έρευνα για το μαμούθ μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των ελεφάντων.

Παράλληλα, η Colossal συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης για την ανάπτυξη γενετικά ανθεκτικών ειδών απέναντι σε απειλές όπως ο μύκητας chytrid που αφανίζει αμφίβια, ή η τοξίνη του cane toad που έχει μειώσει δραματικά τον πληθυσμό του northern quoll.

Από την επιστήμη στην εκπαίδευση

Η Colossal δηλώνει πως επιδιώκει να εμπνεύσει τη νέα γενιά επιστημόνων. Προγράμματα σε σχολεία της Αλάσκας έχουν ήδη φέρει μαθητές σε επαφή με δείγματα οστών μαμούθ, ενώ εκατοντάδες μαθητές και γονείς έχουν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ντάλας.

Η «επιστροφή» των εξαφανισμένων ειδών

Η Colossal Biosciences συνεχίζει να τραβά το ενδιαφέρον του κοινού με τις ιστορίες της για την «επιστροφή» εξαφανισμένων ειδών, όπως το μαλλιαρό μαμούθ. Η φαντασία του κόσμου φουντώνει με αποκαλύψεις όπως τα woolly mouse – ποντίκια που έχουν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να διαθέτουν χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των μαμούθ, όπως πυκνό τρίχωμα και μεγαλύτερο σώμα – αλλά και με την επανεμφάνιση των dire wolves.

Οι ιστορίες αυτές έχουν προσελκύσει επενδυτές-διασημότητες, όπως τον σκηνοθέτη των ταινιών Lord of the Rings και Hobbit, τον συγγραφέα του “Game of Thrones” George R.R. Martin, τον Tom Brady, καθώς και τους ηθοποιούς Chris, Luke και Liam Hemsworth. Σύμφωνα με στοιχεία, η αξία της Colossal ανέρχεται σήμερα στα 10,3 δισ. δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ben Lamm εξηγεί ότι για να παραμείνει σχετική η εταιρεία, χρειάζεται να επικοινωνεί το έργο της με τρόπο που να αγγίζει το ευρύ κοινό. «Ο ανταγωνισμός μας δεν είναι η επιστήμη ή η διατήρηση των ειδών· είναι οι Kardashians», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αν μπορούμε να αφηγηθούμε τις ιστορίες μας έτσι ώστε να συνδεθούν οι άνθρωποι μαζί τους, αυτό θέλουμε να πετύχουμε».

Η σκιά του «Jurassic Park»

Η σύγκριση με το “Jurassic Park” παραμένει έντονη για την Colossal. Η ειδικός στο αρχαίο DNA, Beth Shapiro, πραγματοποίησε πειράματα σε κεχριμπάρι με απολιθωμένα έντομα – την ίδια μέθοδο που χρησιμοποίησε ο Michael Crichton στο μυθιστόρημά του για να αναστήσει τον T-Rex.

Όπως εξηγεί η Shapiro, το κεχριμπάρι αποδείχθηκε «πορώδες, επιτρέποντας σε μικροοργανισμούς να εισέλθουν και να καταστρέψουν το DNA». Έτσι, αν και διατηρείται το εξωτερικό περίβλημα των εντόμων, «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθεί DNA δεινοσαύρου».

Ωστόσο, η ίδια θεωρεί ότι η ιστορία αυτή λειτουργεί ως έξυπνος τρόπος για να προσελκύσει το κοινό. «Το ‘Jurassic Park’ είναι σαν το κοτόπουλο rotisserie στο Costco», ανέφερε. «Οι άνθρωποι πάνε γι’ αυτό, αλλά τελικά ξοδεύουν εκατοντάδες δολάρια σε άλλα προϊόντα».

Όταν το κοινό διερευνά τι πραγματικά κάνει η Colossal, καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται για δεινόσαυρους, αλλά για τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στη βιοποικιλότητα και στη βελτίωση του πλανήτη. «Υπάρχει ένα μέλλον όπου η τεχνολογία μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο, γεμάτο ανθρώπους και ζωή», σημειώνει η Shapiro.

Ηθικά και επιστημονικά διλήμματα

Οι συζητήσεις γύρω από τη γενετική μηχανική, σύμφωνα με τον Pask, είναι απαραίτητες. «Το να μην κάνουμε τίποτα δεν είναι ασφαλής επιλογή», είπε. «Πρέπει να αρχίσουμε να υιοθετούμε λύσεις, αλλιώς θα χάσουμε είδη».

Όσο για τον Michael Crichton, ο Pask εκτιμά πως «θα λάτρευε όσα κάνει σήμερα η Colossal».