Ένας δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής πρόκειται να περάσει κοντά από τη Γη το 2029, σηματοδοτώντας τη στενότερη προσέγγιση που έχει καταγραφεί ποτέ από ουράνιο σώμα αυτού του μεγέθους.

Ο αστεροειδής ονομάζεται Άποφις, όνομα εμπνευσμένο από τον αρχαίο Αιγύπτιο θεό του χάους, σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια Britannica. Παρά το ανησυχητικό του όνομα, η NASA αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι θα «περάσει με ασφάλεια» σε απόσταση περίπου 20.000 μιλίων από τη Γη στις 13 Απριλίου 2029.

Η υπηρεσία επισημαίνει ότι η απόσταση αυτή είναι «μικρότερη από εκείνη πολλών δορυφόρων σε γεωσύγχρονη τροχιά». Οι πρώτες εικόνες του Άποφις καταγράφηκαν τον Μάρτιο του 2021 από τις κεραίες ραδιοκυμάτων του Deep Space Network στο Goldstone της Καλιφόρνια και το τηλεσκόπιο Green Bank στη Δυτική Βιρτζίνια, όταν ο αστεροειδής βρισκόταν σε απόσταση 17 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη.

Η ανακάλυψη και η ονομασία του Άποφις

Ο Άποφις εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2004 από τους αστρονόμους Ρόι Τάκερ, Ντέιβιντ Θόλεν και Φαμπρίτσιο Μπερνάρντι στο Αστεροσκοπείο Kitt Peak στην Αριζόνα. Ο Θόλεν και ο εκλιπών Τάκερ ήταν ήδη εξοικειωμένοι με το όνομα, λόγω του «κακού και ισχυρού χαρακτήρα» με το ίδιο όνομα στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Stargate SG-1.

Η NASA διευκρίνισε ότι, αν και η σύμπτωση αυτή θεωρήθηκε «κερασάκι στην τούρτα», ο αστεροειδής δεν ονομάστηκε εξαιτίας του τηλεοπτικού χαρακτήρα. Όταν εντοπίστηκε, οι επιστήμονες είχαν εκτιμήσει ότι υπήρχε πιθανότητα να «προσκρούσει στη Γη» το 2029, το 2036 ή το 2068.

Η πορεία και τα χαρακτηριστικά του αστεροειδούς

Έκτοτε, οι παρατηρήσεις συνεχίζονται για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι ο Άποφις δεν συνιστά άμεσο κίνδυνο, η τόσο κοντινή διέλευση ενός αστεροειδούς τέτοιου μεγέθους είναι ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο.

Σύμφωνα με τη NASA, ο Άποφις αποτελείται από «πρωτογενές υλικό που δεν αποτέλεσε ποτέ μέρος πλανήτη ή δορυφόρου» και είναι «κατάλοιπο από τον σχηματισμό του Ηλιακού Συστήματος πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια». Το ακριβές σχήμα του παραμένει άγνωστο, ωστόσο οι επιστήμονες ευελπιστούν να το αποτυπώσουν όταν περάσει κοντά από τη Γη. Υπολογίζεται ότι έχει μέγεθος αντίστοιχο με εκείνο του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι.

Οι αποστολές της NASA και της ESA

Η NASA έχει αποστείλει το διαστημόπλοιο OSIRIS-REx για τη μελέτη του Άποφις, ενώ η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) προετοιμάζει την αποστολή Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses) με τον ίδιο σκοπό.

Όπως αναφέρει η NASA, «το σημαντικότερο γεγονός θα είναι ότι ο Άποφις θα υποστεί έλξη, στρέβλωση και παραμόρφωση από τη βαρύτητα της Γης καθώς θα περνά κοντά της». Η επίδραση αυτή θα μεταβάλει την τροχιά του γύρω από τον Ήλιο, αυξάνοντας ελαφρώς την απόστασή του και επιμηκύνοντας την περίοδο περιφοράς του.

Η ίδια ανακοίνωση σημειώνει ότι η βαρυτική αλληλεπίδραση ενδέχεται να αλλάξει και τον ρυθμό περιστροφής του αστεροειδούς, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο κινείται στο Διάστημα.