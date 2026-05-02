Ένα απρόσμενο και ασυνήθιστο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε έξω από την Αγία Τριάδα Θρακομακεδόνων, όταν μια ομάδα από αγριογούρουνα έκανε την εμφάνισή της την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή.

Η ξαφνική «επίσκεψη» προκάλεσε έκπληξη και αμηχανία στους καλεσμένους, οι οποίοι παρακολουθούσαν το περιστατικό να εκτυλίσσεται λίγα μόλις μέτρα από την εκκλησία. Ορισμένοι δεν έχασαν την ευκαιρία να καταγράψουν τη σκηνή με τα κινητά τους, με αποτέλεσμα τα σχετικά βίντεο να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media.

Το απρόοπτο αυτό έδωσε έναν ιδιαίτερο –και αναμφίβολα viral– χαρακτήρα στη γαμήλια στιγμή, υπενθυμίζοντας πως σε περιοχές κοντά στον αστικό ιστό, η παρουσία άγριας ζωής γίνεται ολοένα και πιο συχνή.