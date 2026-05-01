Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», όταν η Βίκυ Παγιατάκη έκανε μια πρόβλεψη, που αιφνιδίασε τη Φαίη Σκορδά.

Η αστρολόγος εμφανίστηκε σήμερα Πρωτομαγιά στο πλατό κρατώντας ένα μαγιάτικο στεφάνι, το οποίο πρόσφερε στην παρουσιάστρια πριν ξεκινήσει τη στήλη της. Ωστόσο, η συζήτηση πήρε γρήγορα διαφορετική τροπή, προκαλώντας αμηχανία on air.

«Τι ρόλο έχει αυτό το στεφάνι; Παρηγορητικό, για την αναμονή του προσδοκόμενου, του άλλου, που θα αργήσει λίγο ακόμα», είπε η Βίκυ Παγιατάκη, αφήνοντας άφωνη τη Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια προσπάθησε να καταλάβει αν επρόκειτο για χιούμορ ή για πραγματική πρόβλεψη, ρωτώντας: «Μου έκανες πρόβλεψη τώρα;». Η αστρολόγος απάντησε καταφατικά, επιβεβαιώνοντας πως πράγματι πρόκειται για πρόβλεψη.

Η πρόβλεψη για τον γάμο της Φαίης Σκορδά

Η ατμόσφαιρα στο στούντιο «πάγωσε», όταν η Βίκυ Παγιατάκη έκανε λόγο για καθυστέρηση στον γάμο της παρουσιάστριας. «Όχι, μια καθυστέρηση προβλέπω…», είπε, με τη Φαίη Σκορδά να αντιδρά έκπληκτη: «Τι καθυστέρηση; Τι ήταν αυτό που με βρήκε;».

Η αστρολόγος έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν εννοεί κάποια άλλη μορφή καθυστέρησης, αλλά πιθανή αναβολή στην ημερομηνία του γάμου. Παρά τον αιφνιδιασμό της, η παρουσιάστρια ζήτησε διευκρινίσεις: «Έχουμε κάτι αρνητικό; Θα πάθουμε κάτι;». Η απάντηση της Βίκυς Παγιατάκη ήταν καθησυχαστική, επιμένοντας πως πρόκειται μόνο για μια μικρή καθυστέρηση.

Τα σχέδια γάμου και η κοινή τους εμφάνιση

Η Φαίη Σκορδά βρίσκεται σε σχέση περίπου πέντε χρόνια με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί μέσα στο καλοκαίρι, σε μια τελετή με στενό κύκλο συγγενών και φίλων.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να ακολουθήσει και ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι, όπου θα γιορτάσουν το γεγονός με αγαπημένα πρόσωπα. Πρόσφατα, οι δυο τους πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στην επετειακή εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ», αφιερωμένη στο έργο της Make-A-Wish Ελλάδος.