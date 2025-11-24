Η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε ήττα με 2-1 στο Σεντ Τζέιμς Παρκ από τη Νιούκαστλ, την τέταρτη στις πρώτες 12 αγωνιστικές της Premier League, αφήνοντας την ομάδα στο -7 από την κορυφή. Στο φινάλε του αγώνα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος και είχε έντονη σύγκρουση με καμεραμάν, για την οποία ζήτησε δημόσια συγγνώμη τη Δευτέρα (24/11).

«Ζητώ συγγνώμη. Αισθάνομαι ντροπή και αμηχανία, δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα», δήλωσε ο Καταλανός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Λεβερκούζεν για το Champions League, προσθέτοντας ότι ακόμα και μετά από 1.000 παιχνίδια στον πάγκο δεν είναι τέλειος και κάνει λάθη.

Ο Γκουαρδιόλα τόνισε παράλληλα ότι υπερασπίζεται πάντα την ομάδα και τον σύλλογο και σχολίασε την κατάσταση στην Premier League: «Για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα χρειάζεσαι περίπου 98-100 βαθμούς. Με τέσσερις ήττες στα πρώτα 12 ματς, πρέπει να βελτιωθούμε σημαντικά».

Managers talking to #ManCity players on the pitch, the Bruno Guimaraes incident, the cameraman incident, getting 98 points this season, and winning the quadruple… all in the same run of questions today. 🥴 🎥 @HaytersTV pic.twitter.com/qBa82CtFVG — City Xtra (@City_Xtra) November 24, 2025

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στο ορόσημο των 100 παιχνιδιών του στο Champions League ως προπονητής της Σίτι, δηλώνοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο όμορφες και δύσκολες στιγμές, και ότι η εμπειρία του στον πάγκο παραμένει μοναδική και απαιτητική.