Ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2007 στην Μπαρτσελόνα Β’. Ακολούθησαν η πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου και σήμερα η Μάντσεστερ Σίτι. Σε αυτό το διάστημα σημείωσε 715 νίκες σε 999 επίσημα παιχνίδια. Τα νούμερα εντυπωσιάζουν. Χάρη σε αυτά, μπήκε στο «Hall of Fame» των 1.000 Συλλόγων της LMA. Την Κυριακή (9/11, 15:30) θα γίνει ο 39ος προπονητής που λαμβάνει αυτή την τιμή. Η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει τότε τη Λίβερπουλ στην Premier League.

Η ξεχωριστή αφιέρωση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στον Πεπ

Μέσα από το Hall of Fame, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον τον καλωσόρισε με μια αφιέρωση που εξυμνεί την επίδραση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, προσκαλώντας μάλιστα να γευματίσουν μια μέρα μαζί.

«Πεπ! Είμαι απόλυτα χαρούμενος που σε καλωσορίζω στην ομάδα 1.000 του Hall of Fame της LMA. Η βαθιά σου αγάπη και το πάθος σου για το παιχνίδι ήταν πάντα τόσο εμφανή και θα πρέπει να είσαι απίστευτα περήφανος για την επίδραση που συνεχίζεις να έχεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το να φτάσεις τους 1.000 αγώνες και να πετύχεις μια τέτοια μακροζωία στο ποδόσφαιρο είναι ένα ορόσημο που δεν μπορεί ποτέ να υποτιμηθεί και το να συνεχίσεις να κερδίζεις πρωταθλήματα, το Champions League και εγχώρια κύπελλα σε τρία από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη είναι εξαιρετικό. Ανυπομονώ να το γιορτάσω μαζί σου σε ένα επίσημο δείπνο».