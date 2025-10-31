Ο Φιλ Φόντεν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς διαδικτυακού σκανδάλου, καθώς κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα ψευδείς ειδήσεις που ισχυρίζονταν ότι ένα από τα παιδιά του πέθανε και ότι η κόρη του πάσχει από καρκίνο. Οι ανυπόστατες αυτές φήμες συνοδεύτηκαν από παραποιημένες εικόνες, κατασκευασμένες μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όπου ο ποδοσφαιριστής και η σύντροφός του εμφανίζονταν να θρηνούν ή να κρατούν κλαίγοντας τα παιδιά τους.

Η παραπληροφόρηση εξαπλώθηκε με εκρηκτικό ρυθμό, οδηγώντας το όνομα του παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι στις κορυφαίες τάσεις του διαδικτύου, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν συλλυπητήρια χωρίς να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για μια κακόβουλη απάτη.

Ο Φόντεν έχει ήδη κινητοποιήσει νομική ομάδα για την αφαίρεση του υλικού και τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ η Premier League και η Σίτι ενημερώθηκαν επισήμως για το περιστατικό.

Η σύντροφός του, Ρεμπέκα Κουκ, αντέδρασε δημόσια μέσα από ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την αγανάκτησή της:

«Είναι τρομακτικό να βλέπεις ανθρώπους να επινοούν ιστορίες για την οικογένειά σου και, κυρίως, για παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άρρωστο από αυτό. Είμαστε όλοι καλά και ευχαριστούμε όσους έδειξαν ενδιαφέρον. Σας παρακαλώ, αναφέρετε όποιον μοιράζεται αυτά τα ψέματα».

Το ίδιο μήνυμα αναρτήθηκε και στον λογαριασμό του γιου τους, τον οποίο διαχειρίζονται οι γονείς του.

Για τον 24χρονο διεθνή άσο, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της αγγλικής γενιάς, το περιστατικό αποτελεί οδυνηρή υπενθύμιση του πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε όπλο παραπληροφόρησης, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το κατασκευασμένο.