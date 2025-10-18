Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Premier League, φτάνοντας σε ιστορικό επίπεδο: έχει πλέον σημειώσει διψήφιο αριθμό γκολ μέχρι την όγδοη αγωνιστική της σεζόν για τρίτη φορά στην καριέρα του (2022-23, 2024-25, 2025-26).

Το Σάββατο, ο Νορβηγός επιθετικός πέτυχε δύο γκολ κόντρα στην Έβερτον, οδηγώντας τη Μάντσεστερ Σίτι προσωρινά στην κορυφή της Premier League. Στο πρώτο ημίχρονο παρέμεινε ουσιαστικά ακίνδυνος, αλλά μετά τη διακοπή σκόραρε αρχικά με κεφαλιά από σέντρα του Νίκο Ο’Ράιλι και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τη φάση με πλασέ ύστερα από πάσα του Σαβίνιο.

Ο προπονητής της Έβερτον, Ντέιβιντ Μόγιες, σχολίασε με χιούμορ τη δυσκολία αντιμετώπισης του Χάαλαντ: «Εύχομαι να ήταν αλλού!» και αναγνώρισε την αποτελεσματικότητα του τερματοφύλακά του, Τζόρνταν Πίκφορντ, σε καταστάσεις ένας-εναντίον-ενός.

Από την πλευρά του, ο Πεπ Γκουαρδιόλα επαίνεσε την παρουσία και την απειλητική ικανότητα του Χάαλαντ, τονίζοντας ότι ο Νορβηγός είναι «ο βασικός μας παίκτης αυτή τη στιγμή» και ότι η ομάδα έχει βελτιώσει τις πάσες προς αυτόν για να αξιοποιηθεί στο μέγιστο.

Ωστόσο, η απόδοση των υπολοίπων παικτών της Σίτι δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό: από τα 17 γκολ της ομάδας στο πρωτάθλημα, τα 13 έχουν προέλθει από τον Χάαλαντ, ενώ οι Φόντεν, Νούνες, Ρέιντερς και Τσέρκι έχουν σκοράρει μόλις από ένα γκολ ο καθένας. Ο Γκουαρδιόλα υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη συμβολή από τους υπόλοιπους επιθετικούς: «Πρέπει και άλλοι παίκτες – εξτρέμ, μέσοι – να σκοράρουν. Οι φάσεις δίνονται στον Έρλινγκ, αλλά οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν το καθήκον τους.»

Συνολικά, φέτος ο Χάαλαντ έχει παίξει 13 παιχνίδια σε επίπεδο συλλόγου και εθνικής ομάδας, πετυχαίνοντας 23 γκολ, εκ των οποίων 8 για τη Νορβηγία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην Premier League και το Champions League έχει ήδη 14 γκολ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, και έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια εκτός από εκείνο με την Τότεναμ.

